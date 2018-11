Affrontements entre manifestants et policiers en Haïti

Partis des quartiers populaires du bas de la ville, les manifestants avaient annoncé dès mercredi vouloir « donner une leçon au secteur privé ». Cet appel implicite aux violences avait été dénoncé par les autorités de Pétionville, la commune concernée.

« On veut que Jovenel [Moïse, le président de la République, NDLR] et le secteur privé nous écoutent enfin : les riches sont complices d'avoir mis cet incompétent au pouvoir » a déclaré Biron Odijé en tête du petit cortège.

Le long du parcours, des participants à la marche ont tenté, en vain, d'incendier plusieurs stations-service.

À l'aide de camions équipés de canons à eau, la police a bloqué la foule avant qu'elle n'arrive à destination. Face aux nombreux jets de pierres reçus, les forces de l'ordre ont fait un large usage de grenades lacrymogènes.

« La police n'est pas au service du peuple haïtien mais à la solde du pouvoir et de l'élite économique », a dénoncé le manifestant Pierre Richard Alexis, le visage encore en larmes. « On vit dans la crasse, dans la misère, dans les égouts et quand on revendique pour une vie meilleure, on reçoit du gaz lacrymogène », a-t-il regretté.

Dans l'après-midi, Pétionville a finalement été le théâtre de nombreuses échauffourées entre plusieurs petits groupes de contestataires et les forces de l'ordre.

Depuis dimanche, Haïti est sous tension suite à une large mobilisation nationale réclamant la démission du chef de l'État.

Selon l'opposition, 11 personnes ont été tuées lors de ces manifestations ; la police annonce elle un bilan de trois morts par balle.