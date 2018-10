Haïti: au moins 11 morts dans un séisme de magnitude 5,9

Plusieurs personnes sont blessées à Port-de-Paix, Gros-morne, Chansolme et sur l'île de la Tortue, où des maisons ont été détruites ou endommagées.

«Des blessés sont actuellement accueillis et soignés dans les hôpitaux du département [de Port-de-Paix]. Ailleurs, des cas de blessés, pour la plupart légers, ont été également enregistrés à la suite de mouvements paniqués, provoqués par la secousse», a fait savoir la direction de la Protection civile dans un communiqué.

«Selon les premiers rapports de la Protection civile, des dégâts sont enregistrés dans le Grand Nord, a écrit sur Twitter le président haïtien Jovenel Moïse peu de temps après le tremblement de terre, exhortant les citoyens à garder leur calme. Je reste informé de la situation et travaille avec les instances concernées pour une réponse appropriée.»

Également via Twitter, le premier ministre haïtien Jean-Henry Céant a indiqué plus tard en soirée qu'une importante délégation de policiers et de militaires était déployée pour secourir les victimes dans les zones touchées.

La principale secousse a été ressentie à travers tous les départements du pays, créant un début de panique dans plusieurs villes, a rapporté la direction de la Protection civile, assurant qu'aucune d'alerte au tsunami n'a été émise en lien avec ce séisme.

Il s'agit du tremblement de terre le plus important ayant touché le pays depuis celui de magnitude 7,0 qui a frappé près de la capitale Port-au-Prince en janvier 2010. La catastrophe avait fait environ 230 000 morts, 300 000 blessés et plus d'un million de déplacés.

-Avec Agence France-Presse