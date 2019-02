Télécoms: la suprématie chinoise pourrait menacer la sécurité pour des décennies

« Le défi stratégique de la place de la Chine à l'ère de la technologie mondialisée dépasse le cadre d'une seule entreprise d'équipements de télécommunications [...] c'est un défi stratégique de premier ordre pour nous tous », a déclaré Jeremy Fleming, directeur de l'agence britannique de cybersécurité (GCHQ), à des dirigeants gouvernementaux et militaires de toute l'Asie du Sud-Est.

Alors que les pays s'apprêtent à déployer des réseaux mobiles ultra-rapides de cinquième génération (5G), on craint de plus en plus que Pékin n'utilise le matériel fourni par les entreprises chinoises à des fins d'espionnage.

« C'est un défi stratégique extrêmement complexe pour les décennies à venir [...]. La façon dont nous y ferons face est cruciale pour la prospérité et la sécurité et ce, bien au-delà des contrats 5G », a-t-il ajouté.

Les États-Unis ont accru, l'an dernier, la pression sur leurs alliés pour empêcher le géant chinois des télécommunications Huawei de bâtir leurs réseaux 5G, en raison des risques de sécurité.

Alors que l'activité du géant chinois a été drastiquement réduite aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Grande-Bretagne a lancé une étude de sécurité, qui doit décider si la technologie Huawei sera utilisée dans le réseau 5G du Royaume-Uni.

En décembre, les dirigeants de Huawei ont rencontré des hauts responsables du Centre national de cybersécurité britannique, où une série d'exigences techniques a été établie afin de satisfaire aux normes de sécurité britanniques, ce qui, selon M. Fleming, constitue probablement le « régime de surveillance le plus sévère du monde ».

« Nous avons besoin d'un marché diversifié et concurrentiel en termes de qualité, de sécurité et de prix », a souligné M. Fleming, ajoutant que les risques potentiels liés à l'entrée des entreprises chinoises sur les marchés doivent être bien évalués.

La semaine dernière, le service de renseignement britannique pour la cybersécurité (NCSC) avait cherché à rassurer en affirmant qu'il était possible de limiter les risques liés à l'utilisation dans la 5G d'équipements conçus par Huawei.

Huawei, un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements et de services de technologies mobiles, dément toutefois toute coopération à des fins d'espionnage.