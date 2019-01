Détention de Canadiens: la Chine réplique

Associated Press Pékin

« Je pense que votre ministre des Affaires étrangères est possiblement très pressée, puisqu'on dirait qu'elle est incapable de s'empêcher de parler sans réfléchir, a lancé Hua Chunying, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Comment la Chine menace-t-elle le Canada ? »

Mme Hua a soutenu que c'était plutôt le Canada qui était menaçant pour la Chine, car il détient une citoyenne chinoise sans raison. Elle faisait référence à Meng Wanzhou, une dirigeante du géant chinois des télécommunications Huawei, qui a été arrêtée à Vancouver le mois dernier à la demande des États-Unis.

Mme Meng, qui doit subir une procédure d'extradition, est soupçonnée d'avoir commis une fraude liée à des contrats qu'elle aurait conclus avec l'Iran en violation des sanctions américaines décrétées contre Téhéran.

« Il est compréhensible que le Canada soit un peu inquiet, mais nous espérons qu'il évitera de parler [...] sans réfléchir parce que sa réputation et son image seraient gravement endommagées par un tel comportement, a ajouté Mme Hua. Et de tels commentaires ne font rien pour régler la situation. »

Peu après l'arrestation de Mme Meng, la Chine a arrêté deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, qui sont détenus par Pékin pour des raisons de sécurité nationale. Un troisième Canadien, Robert Lloyd Schellenberg, a été condamné à mort lundi dernier par un tribunal chinois pour une affaire de trafic de drogue, même s'il avait été condamné à 15 ans de prison en 2016 pour la même affaire.

Le département d'État des États-Unis croit que la peine de mort est « motivée politiquement ».

« Ce qu'ils font n'est pas bon pour l'image de la Chine dans le monde, a dit John McCallum, l'ambassadeur du Canada en Chine. C'est n'est pas bon pour l'image de la Chine corporative dans le monde. »

Mme Freeland a dit que le sort de MM. Kovrig et Spavor sera au sommet de son agenda le mois prochain, quand elle se rendra à Davos pour le Forum économique mondial.

M. McCallum a ajouté que le Canada peut compter sur l'appui de ses alliés. « Mais je crois que ce n'est que le début », a-t-il dit.