Trudeau et Trump exhortent Pékin à libérer deux Canadiens

MM. Trump et Trudeau «ont réaffirmé l'importance de respecter l'indépendance judiciaire et la primauté du droit» dans ce dossier, précise le communiqué du cabinet du premier ministre Trudeau.

Le Canada, soutenu par les États-Unis et plusieurs pays européens dont la France et l'Allemagne, a appelé à plusieurs reprises à la libération immédiate de MM. Kovrig et Spavor. La Chine, qui ne décolère pas après l'arrestation de Mme Meng, a fait part de son «opposition catégorique» à une telle remise en liberté.

Plusieurs observateurs estiment que le gouvernement Trudeau se retrouve au coeur de cette crise diplomatique majeure un peu malgré lui, otage de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine depuis plusieurs mois.

Au cours de leur entretien de lundi, MM. Trump et Trudeau ont par ailleurs «discuté des prochaines étapes concernant les droits de douane imposés sur l'acier et l'aluminium» par Washington depuis juin 2018 et jugé «insultants» par Ottawa, précise le communiqué.