Tsunami en Indonésie: au moins 220 morts

Associated Press Djakarta

Au moins 843 personnes ont été blessées, et 28 autres sont portées disparues.

Un mur d'eau a causé des ravages sur une vingtaine de mètres à l'intérieur des terres, emportant des centaines de bâtiments, dont des hôtels.

Le tsunami a frappé à 21 h 27 samedi soir, heures locales.

Des glissements de terrain sous-marins sont survenus près d'Anak Krakatoa, une île volcanique formée plusieurs années après l'éruption du fameux Krakatoa en 1883. Le volcan est entré en éruption en octobre.

Le détroit de la Sonde sépare les îles de Java et de Sumatra et relie la mer de Java à l'océan Indien.

Le secteur le plus touché est la région de Pandeglang dans la province de Banten à Java, qui comprend le parc national Ujung Kulon et des plages populaires.

En septembre, plus de 2500 personnes avaient été tuées par un séisme et un tsunami qui avaient frappé la ville de Palu située sur l'île de Sulawesi, à l'est de Bornéo.