Évacuations en Nouvelle-Calédonie après un fort séisme

Un puissant séisme de magnitude 7,5 suivi de multiples répliques a frappé au large de la Nouvelle-Calédonie mercredi, provoquant une alerte au tsunami dans cet archipel français du Pacifique et des évacuations sur une partie du littoral.

Les autorités du territoire, comme celles du Vanuatu voisin, ont cependant souligné n'avoir aucune information sur d'éventuels dégâts, malgré le fait que le tremblement de terre initial ait été mesuré à une profondeur de 10 kilomètres seulement.

La sécurité civile française a confirmé qu'il n'y avait eu ni blessé ni dégâts.

L'épicentre de la secousse, à laquelle ont succédé au moins 10 fortes répliques, était situé à environ 170 kilomètres au sud-est des Iles Loyauté, dans l'est de la Nouvelle-Calédonie.

Le Centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique (PTWC) avait mis en garde contre des vagues pouvant aller jusqu'à trois mètres.

Éric Backès, directeur de la sécurité civile de ce territoire français, a expliqué que des vagues mesurant entre 1,50 et 2 mètres avaient été observées sur l'Ile des Pins et à Maré, dans les îles Loyauté, ainsi que des « mouvements anormaux de la mer ».

L'alerte au tsunami, qui a concerné le littoral de la côte est de l'archipel, l'Ile des Pins et les îles Loyauté, a été levée en fin de journée. Les populations de ces régions, pour la plupart averties par des sirènes, ont été évacuées vers des zones éloignées du bord de mer ou dans des lieux situés en hauteur de relief.

« J'étais en réunion à la mairie et on a ressenti une petite secousse puis une plus grosse, le bâtiment a bougé, mais il n'y a pas eu de dégâts », a raconté à l'AFP Basile Citre, conseiller municipal de Maré, dans les îles Loyauté.

« Rien de grave »

« Lorsque les sirènes ont retenti, la population est partie vers les hauteurs de l'île pour se mettre à l'abri. Pour le moment, il ne s'est rien passé de grave ».

« La secousse a été longue, c'est la première fois que je vois les murs bouger à ce point mais il n'y a pas de dégâts », a ajouté un autre habitant de l'île de Maré.

Dans l'archipel voisin du Vanuatu, certains habitants se sont réfugiés sur les hauteurs alors que des vagues de 72 centimètres de haut ont été enregistrées sur l'île de Tanna. Des habitants de cette île ont raconté que des bâtiments avaient tremblé et que la mer s'était transformée en mousse en certains endroits sous l'effet du premier séisme.

Un porte-parole de l'observatoire des risques naturels a déclaré cependant à l'AFP qu'aucune évacuation n'avait été ordonnée.

« Il n'y a pas de sirènes sur Tanna mais les gens ont l'habitude de ce genre de situation. Ils ont dû prendre des précautions et se réfugier sur les hauteurs ».

Les répliques successives sont allées jusqu'à une magnitude 6,6, a précisé l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGC).

La Nouvelle-Calédonie, territoire de 26900 habitants aux importantes réserves de nickel, a voté le mois dernier lors d'un référendum en faveur du maintien dans la France, qui a cependant vu une forte percée des indépendantistes.