Detroit de Taïwan: la Chine «préoccupée» par le passage de navires américains

« La Chine suivra avec attention et restera informée de tout passage par le détroit de Taïwan de navires de guerres américains, et a déjà exprimé sa préoccupation aux États-Unis », a déclaré lors d'une conférence de presse un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang.

Il a demandé à Washington de respecter le « principe de Chine unique » afin d'éviter de « nuire aux relations sino-américaines et à la paix et à la stabilité du détroit de Taïwan ».

La Chine considère que Taïwan fait partie intégrante de son territoire, même si l'île est dirigée par un régime rival depuis 1949 et la fin de la guerre civile chinoise.

Pékin considère ainsi comme une atteinte à sa souveraineté tout passage de navires par le détroit, que les États-Unis et de nombreux autres pays estiment se trouver dans les eaux internationales, ouvertes à tous.

Le destroyer USS Stockdale et le pétrolier-ravitailleur USNS Pecos ont franchi mercredi le détroit à l'occasion d'un déplacement de « routine », a fait savoir la lieutenant Rachel McMarr, porte-parole de la flotte américaine dans le Pacifique.

« L'US Navy continuera à voler, à naviguer et à opérer partout où le permettent les lois internationales », a-t-elle ajouté dans un communiqué.

La Chine avait déjà fait part à Washington de ses « vives préoccupations » après le passage par le détroit, le 22 octobre, de deux navires de guerre américains.

« La question de Taïwan concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. C'est le dossier le plus important et le plus sensible des relations sino-américaines », avait alors réagi le ministère chinois des Affaires étrangères.

Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping doivent se rencontrer cette semaine en marge du G20 en Argentine, où ils tenteront de résoudre le différend commercial qui empoisonne les relations entre leurs deux pays.