Indonésie: fin de l'identification des victimes de l'accident de Lion Air

Les autorités rendront mercredi un rapport préliminaire sur les causes de l'accident du Boeing 737-Max 8, entré en service en août.

Le vol à destination de Pangkal Pinang a plongé dans la mer après avoir décollé de Jakarta le 29 octobre.

Depuis, les enquêteurs effectuaient des tests ADN sur les restes humains retrouvés. Les secours ont rempli environ 200 sacs mortuaires et vendredi, 125 personnes avaient été identifiées, a déclaré à la presse Arthur Tampi, le chef du centre médical de la police nationale.

« Nous avons identifié 89 hommes et 36 femmes, dont deux étrangers, un Italien et un Indien », a-t-il précisé.

Tous les restes ayant fait l'objet de tests, le travail d'identification a été arrêté, a-t-il expliqué.

La compagnie indonésienne à bas coût a décidé de verser 100 000 dollars de dédommagements aux familles de chacune des victimes.

L'une des boîtes noires, celle qui collecte les données de vol, a été retrouvée mais les plongeurs recherchent toujours celle qui enregistre les sons dans le cockpit.

Pour l'instant, les enquêteurs ont évoqué un problème sur un capteur de vitesse et des sondes d'incidence (AOA, Angle of Attack sensor) du Boeing 737 Max, l'un des avions de lignes les plus avancés du monde.