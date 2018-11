Armée européenne: la Chine dément être une menace

La Chine a démenti mercredi être une menace pour l'Europe, après les propos du président français Emmanuel Macron sur une armée européenne et la nécessité de protéger le continent face à Pékin, Moscou et même Washington.

« Nous n'avons jamais été une menace pour l'Europe », a déclaré la porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, interrogée lors d'un point de presse.

« L'Europe a le droit de définir sa propre politique étrangère et de défense », a ajouté Mme Hua, tout en remarquant que les dirigeants européens avaient fait part de leur souhait d'une plus grande coopération avec la Chine dans ces domaines.

Lors d'un entretien la semaine dernière sur la radio Europe 1, M. Macron avait plaidé pour « une vraie armée européenne ». Il avait aussi évoqué les menaces d'intrusions dans le cyberespace et le retrait américain annoncé du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire (INF). « Nous devons nous protéger à l'égard de la Chine, de la Russie et même des États-Unis d'Amérique », avait-il déclaré.

Ces propos ont été jugés « très insultants » par le président américain Donald Trump mais soutenus mardi par la chancelière allemande Angela Merkel, qui a prôné à son tour la création d'une armée européenne dans un discours au parlement européen à Strasbourg.