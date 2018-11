Australie: un homme meurt après une attaque de requin

Les sauveteurs ont précisé que l'homme de 33 ans avait été grièvement touché aux jambes et à un bras dans cette attaque survenue lundi après-midi dans l'archipel des Whitsundays, au large du Queensland.

Il est décédé dans l'hôpital où il avait été acheminé par hélicoptère, a précisé la chaîne publique ABC.

Une fillette de 12 ans et une femme de 46 ans avaient été grièvement blessées dans des attaques de requin à 24 heures d'intervalle en septembre dans les Whitsundays.

Plusieurs requins de grande taille avaient été tués dans la foulée sur ordre des autorités.

Les attaques de requin étaient jusqu'alors rares dans les Whitsundays, une des destinations les plus prisées d'Australie du fait de leurs plages paradisiaques et de leurs eaux turquoise. La précédente attaque remonte à huit ans, selon le groupe public de médias ABC.

Les derniers incidents ont ravivé les débats sur le meilleur moyen d'éviter les rencontres entre les requins et des amateurs de sports nautiques de plus en plus nombreux.

Bon nombre de spécialistes de la biologie marine sont contre l'abattage des requins.

En Nouvelle-Galles-du-Sud, l'État le plus peuplé d'Australie, les autorités testent des mesures non létales comme la surveillance par des drones des mouvements des requins et des dispositifs aquatiques « intelligents » qui alertent les autorités de leur présence.