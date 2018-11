Australie: dix ans de prison pour avoir poussé sa femme au suicide

Associated Press Canberra

Le juge Peter Davis, de la Cour suprême du Queensland, a affirmé qu'il s'agit de la première condamnation du genre dans l'histoire du pays.

L'homme de 69 ans, Graham Morant, avait été reconnu coupable par un jury, en octobre, d'avoir poussé sa femme Jennifer Morant à se suicider et de l'avoir aidée à passer aux actes dans leur résidence de Gold Coast, en 2014.

D'autres avant lui avaient été condamnés pour avoir aidé quelqu'un à se suicider, habituellement dans des affaires d'homicide par compassion, mais ce serait la première fois qu'un individu est reconnu coupable d'avoir poussé au suicide quelqu'un qui ne se serait pas autrement enlevé la vie.

Mme Morant souffrait de maux de dos chroniques et de dépression quand elle s'est suicidée. Graham Morant a prétendu avoir agi par compassion envers sa femme de 56 ans, mais le juge Davis a plutôt conclu qu'il voulait encaisser trois polices d'assurance-vie ayant une valeur totale d'environ 1,3 million $ CAN.

Selon les procureurs, Graham Morant souhaitait utiliser l'argent pour fonder une communauté religieuse.