Le pape ouvert à se rendre en Corée du Nord

M. Moon a exprimé au pape le désir du dictateur nord-coréen Kim Jong-un de l'accueillir. Une invitation officielle de la Corée du Nord est maintenant attendue.

Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a dit que le pape est « disposé » à se rendre en Corée du Nord, mais qu'un tel déplacement nécessiterait une « préparation et une considération sérieuses ».

Ce serait la première fois qu'un pape visiterait la Corée du Nord, un pays officiellement athée.

M. Moon, qui est catholique, a remis au pape une image du Christ réalisée par un artiste sud-coréen. Il a ensuite comparé la couronne d'épines aux souffrances du peuple coréen.

En retour, le pape a offert à M. Moon une médaille sur laquelle est gravée une branche d'olivier, le symbole de son « désir de paix » pour la péninsule coréenne.

La Corée du Nord contrôle strictement les activités religieuses de ses habitants. Une invitation lancée en 2000 au pape Jean Paul II était restée lettre morte.

Le Vatican avait à ce moment répliqué qu'une telle visite serait possible uniquement si la Corée du Nord tolérait les prêtres catholiques sur son territoire. La diplomatie de François est toutefois plus souple et plus ouverte.