Thaïlande: 16 ans de prison pour un moine bouddhiste

Wirapol Sukphol s'était fait connaître après la parution sur YouTube en 2013 d'une vidéo le montrant à bord d'un jet privé, portant des lunettes de soleil et ayant en sa possession un sac Louis Vuitton.

Il a été expulsé de son ordre religieux pour avoir apparemment eu des relations sexuelles avec une femme - une infraction importante aux règles qui encadrent le comportement des moines - et pour en avoir mis une enceinte. Il avait fui aux États-Unis pour échapper à la controverse, mais il a été arrêté en 2016 et extradé l'année suivante.

Un tribunal de Bangkok lui a imposé mercredi deux peines successives de huit ans de prison, une pour avoir agressé sexuellement une mineure de moins de 15 ans et une autre pour viol.

Wirapol avait été condamné en août à 114 ans de prison pour fraude et détournement de fonds, mais des détails juridiques avaient plafonné sa peine à 20 ans de prison (pour un total de 36 ans en ajoutant la condamnation de mercredi). Il avait à ce moment été reconnu coupable d'avoir détourné à des fins personnelles des fonds récoltés pour l'entretien d'un sanctuaire bouddhiste.

Les procureurs accusaient Wirapol d'avoir enlevé et agressé sexuellement une adolescente de 14 ans entre janvier 2000 et la mi-2001, période pendant laquelle la jeune femme est tombée enceinte. La victime, aujourd'hui âgée de 32 ans, s'est déclarée satisfaite de la décision rendue mercredi. Elle réclame à l'ancien moine l'équivalent de 1,2 million $ US pour les soins de leur enfant.

Les autorités thaïlandaises prétendent que Wirapol avait à un certain moment accumulé une fortune de plus de 30 millions $ US. Il aurait acheté 22 voitures Mercedes d'une valeur totale de 2,9 millions $ US entre 2009 et 2011.

Un tribunal civil avait précédemment ordonné la saisie de biens valant 1,3 million $ US.