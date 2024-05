Dans leur livre Dans la tête de Narendra Modi, Guillaume Delacroix et Sophie Landrin auscultent l’homme, son idéologie et le mythe qui l’entoure. De Delhi, Mme Landrin a répondu à nos questions.

La Presse : En lisant votre livre, on a l’impression que c’est impossible de dissocier Narendra Modi de l’idéologie du nationalisme hindou. Est-ce que c’est aussi l’impression que vous avez, notamment à la lumière de la campagne électorale actuelle ?

PHOTO FOURNIE PAR SOPHIE LANDRIN Guillaume Delacroix et Sophie Landrin, auteurs du livre Dans la tête de Narendra Modi

Sophie Landrin : Narendra Modi est en effet un produit du nationalisme hindou. Il a grandi dans une famille nationaliste hindoue. Il a intégré une branche locale du mouvement à l’âge de 8 ans. Quand il a eu 20 ans, il est rentré à plein temps dans l’organisation du RSS qu’on appelle en français l’association des volontaires de la nation. Elle est qualifiée d’organisation d’extrême droite qui prône la suprématie des hindous sur les autres minorités indiennes, notamment les minorités musulmane et chrétienne. Modi, qui est un apparatchik de ce mouvement, est aujourd’hui là pour mettre en œuvre le programme des nationalistes hindous qui a été défini par des idéologues dans les années 1920.

La Presse : Dans votre livre, vous parlez des liens entre les origines du nationalisme hindou et le fascisme de Mussolini. Des experts comparent aussi cette idéologie au sionisme religieux. À vos yeux, quel est le meilleur point de comparaison aujourd’hui pour le nationalisme hindou que pratique le gouvernement Modi ?

Sophie Landrin : Les comparaisons sont toujours difficiles, mais quelques fois, on compare l’Inde actuelle avec la Turquie [de Recep Tayyip Erdoğan]. Notamment, Modi essaie de tirer l’Inde du sécularisme religieux. C’est sur ce concept et sur l’égalité des citoyens – quelle que soit leur caste ou leur religion – que le pays a été bâti par Jawaharlal Nehru et les pères fondateurs après l’indépendance. Ces principes fondamentaux, qui ont permis de maintenir l’unité de l’Inde malgré le drame de la partition en 1947, sont aujourd’hui mis en cause par les nationalistes hindous, et ce sont évidemment des changements majeurs.

La Presse : Quelles sont les manifestations de ces changements ?

Sophie Landrin : C’est l’introduction de la religion dans toute la sphère publique. Modi est à la fois un chef de gouvernement et un chef religieux. Il passe sa vie dans les temples. Pour son gouvernement, tout ce qui compte, ce sont les hindous, qui représentent 80 % de l’électorat. La grande crainte, c’est que les minorités religieuses qui sont importantes – on parle de 200 millions de musulmans et 35 millions de chrétiens – deviennent des citoyens de seconde zone avec des droits amoindris par rapport à ceux de la majorité. Le processus est déjà en cours. Ça s’inscrit dans certaines lois comme la loi de la citoyenneté, qui pour la première fois a introduit un critère religieux dans l’obtention de la nationalité. C’est-à-dire que les migrants musulmans n’ont pas le droit d’être régularisés, mais les autres religions peuvent l’être. Précédemment, il y a eu l’abolition de l’autonomie du Cachemire, qui est la seule région à majorité musulmane en Inde. Il y a aussi des lois qui ont été mises en place au niveau des États qui sont très stigmatisantes.

La Presse : À quoi s’attend-on s’il obtient un troisième mandat ?

Sophie Landrin : On craint qu’il s’attaque à la Constitution en supprimant notamment le principe de sécularisme.

On craint que l’Inde devienne une réplique hindoue du Pakistan, qui est une république islamique.

La Presse : On parle de plus en plus d’un culte de la personnalité entourant Narendra Modi. Est-ce ce que vous constatez sur le terrain ?

Sophie Landrin : Oui, l’Inde est écrasée par le culte de la personnalité de Modi, qui est mégalomane. Il est absolument partout. Les journaux sont remplis de pages à sa gloire. Les passeports COVID portaient son effigie. Les sacs des rations alimentaires distribuées à 800 millions de personnes en Inde portent son effigie. Et il a poussé cette logique de personnalisation jusque dans le programme du parti qui ne porte plus le nom du BJP, mais s’appelle les « garanties de Modi ».

La Presse : Et qu’en pense l’électorat indien ? Est-ce que le charme opère une troisième fois ?

Sophie Landrin : Le climat de la campagne de 2024 est très différent des précédentes campagnes. On sent qu’il y a une fatigue par rapport à la politique de Modi et une colère qui s’exprime sur le terrain de la part des gens qui sont au chômage et qui subissent l’inflation. Modi reste populaire, mais une partie du pays qui s’est appauvrie ne va pas le soutenir, lui et son parti. Par conséquent, Narendra Modi a considérablement radicalisé son discours pour essayer de polariser le pays sur des bases religieuses et pour essayer de capter son électorat hindou.

PHOTO ARUN SANKAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Des partisans de l’Aam Aadmi Party, qui appartient à la coalition d’opposition INDIA, à New Delhi, le 11 mai

L’islamophobie est entrée de plain-pied dans la campagne. Un autre élément de différence par rapport aux scrutins de 2014 et de 2019, c’est que l’opposition, qui était divisée, est aujourd’hui unie.

Aussi, Narendra Modi a fait une grosse erreur en disant qu’il allait gagner 400 sièges. Parce que 400 sièges, c’est le seuil qui permet de modifier la Constitution et l’opposition a été très habile en disant : « Vous voyez, Modi veut modifier la Constitution. » Ça ne plaît pas du tout aux minorités, mais aussi aux Dalits, ceux qu’on appelait autrefois les Intouchables. On parle de 200 à 300 millions de personnes qui sont en bas de la hiérarchie des castes. Pour eux, la Constitution, c’est un texte sacré, parce qu’elle a été écrite par un Dalit. Tous ces gens-là craignent de perdre des droits si la Constitution est modifiée.

La Presse : On est donc loin d’une élection gagnée d’avance ?

Sophie Landrin : C’est une règle en politique, rien n’est jamais écrit d’avance et en quelques semaines de campagne, il peut se passer beaucoup de choses. Heureusement, il y a encore des élections libres et ça, c’est très important. Cependant, Modi a ébranlé les piliers de la démocratie, c’est-à-dire la justice, la presse, l’indépendance des institutions comme la commission électorale. L’Inde reste une démocratie, mais une démocratie que les experts appellent « imparfaite ».