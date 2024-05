Des partis et des promesses

Six partis nationaux et une constellation de partis régionaux participent aux élections indiennes. Après sept phases de vote étendues sur près d’un mois et demi, les résultats, qui détermineront notamment la composition du Parlement indien, le Lok Sabha, seront connus le 4 juin. En tout, 543 sièges sont en jeu.

Le poids lourd : le Bharatiya Janata Party (BJP)

PHOTO NOAH SEELAM, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Narendra Modi, leader du Bharatiya Janata Party

Figure de proue : Narendra Modi

Ses promesses : Tous les partis indiens ont un manifeste. Celui du BJP est lourdement lié au premier ministre et aux « garanties » qu’il offre aux électeurs qui pèseront sur le bouton arborant un lotus lorsque viendra le temps de voter.

Les principales ? Faire de l’Inde, cinquième économie mondiale, la troisième du monde en importance d’ici la fin d’un troisième mandat en 2029 et transformer le pays le plus populeux du monde en pays développé d’ici 2047 ! Le BJP est surtout populaire dans le nord du pays.

Consultez le manifeste du BJP (en anglais)

Le parti historique : le parti du Congrès

PHOTO PAWAN KUMAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Rahul Gandhi, leader du parti du Congrès

Figure de proue : Rahul Gandhi

Son histoire : Créé en 1885, le Parti de Jawaharlal Nehru a pris le pouvoir dès l’indépendance de l’Inde en 1947 et a gouverné pendant près des deux tiers de la période postcoloniale, mais traîne la patte depuis la montée en force du BJP en 2014. Au sein de la coalition d’opposition appelée INDIA, il reste un incontournable.

Que promet le Congrès ? De protéger la diversité du pays et le sécularisme de l’État. Le Congrès dit aussi se battre pour le maintien de la démocratie et de la Constitution. Le parti promet de s’éloigner de l’approche diplomatique musclée du gouvernement Modi, de se porter à la défense des fermiers du Punjab qui tiennent tête au premier ministre du BJP et de mettre sur pied une nouvelle allocation pour toutes les femmes des familles pauvres de l’Inde.

Consultez le manifeste du parti du Congrès (en anglais)

La star montante : Aam Aadmi Party ou le Parti des personnes ordinaires

PHOTO ARUN SANKAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Arvind Kejriwal, leader de l’Aam Aadmi Party

Figure de proue : Arvind Kejriwal

Ses promesses : Issu d’un grand mouvement anticorruption des années 2010, le Parti des personnes ordinaires est une force en pleine ascension et appartient aussi à la coalition d’opposition INDIA. Son leader, Arvind Kejriwal, politicien influent à Delhi, vient tout juste d’être libéré de prison sous caution pour les élections. En recouvrant sa liberté, il a promis de « combattre la dictature » de Narendra Modi.

Les partis régionaux puissants : le Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) et l’All India Trinamool Congress (TMC)

PHOTO ALTAF QADRI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Muthuvel Karunanidhi Stalin, leader du Dravida Munnetra Kazhagam

Figures de proue : Muthuvel Karunanidhi Stalin (DMK) et Mamata Banerjee

PHOTO DIBYANGSHU SARKAR, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Mamata Banerjee, chef du TMC

Leurs promesses : Plusieurs partis régionaux pèsent lourd sur la scène politique indienne et c’est le cas de ces deux partis qui ont respectivement leurs assises dans l’État du Tamil Nadu (population : 72 millions) et dans l’État du Bengale-Occidental (population : 91 millions). Les deux partis utilisent leur popularité locale pour faire barrage au BJP de Narendra Modi. À ce titre, M. K. Stalin promet de défendre les pouvoirs des États face au gouvernement central si la coalition d’opposition INDIA, à laquelle il appartient, prend le pouvoir. Mamata Banerjee, qui a refusé de s’associer à l’opposition unie pour sa part, promet un élargissement des programmes sociaux et un logement gratuit à tous les Indiens défavorisés.

Consultez le manifeste du DMK (en anglais)

Consultez le manifeste du TMC (en anglais)