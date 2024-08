PHOTO VINCENT YU, ASSOCIATED PRESS

(Hong Kong) Sept des militants pro-démocratie les plus éminents de Hong Kong ont perdu lundi leur dernière tentative d’annulation de leurs condamnations devant le plus haut tribunal de la ville pour leur rôle dans l’une des plus grandes manifestations antigouvernementales de 2019.

Kanis Leung Associated Press

Jimmy Lai, fondateur du journal Apple Daily, qui a fermé ses portes, Martin Lee, président fondateur du Parti démocrate de la ville, et cinq anciens législateurs pro-démocratie ont été reconnus coupables en 2021 d’avoir organisé et participé à un rassemblement non autorisé.

Leurs condamnations ont porté un coup dur au mouvement pro-démocratie en déclin de la ville alors qu’une répression politique se poursuit contre les dissidents à la suite des manifestations.

L’année dernière, les militants ont partiellement gagné leur appel devant un tribunal inférieur, leurs condamnations pour l’organisation d’un rassemblement non autorisé ayant été annulées. Mais leurs condamnations pour avoir participé à l’assemblée ont été confirmées, ce qui fait qu’ils ont poursuivi leur bataille juridique devant le plus haut tribunal de la ville.

Lundi, les juges de la Cour d’appel suprême ont rejeté leur appel concernant les condamnations restantes.

Les condamnations étaient liées à leur participation à un rassemblement en août 2019 qui avait attiré environ 1,7 million de personnes dans les rues de Hong Kong pour réclamer une plus grande responsabilité de la police et une plus grande démocratie. La marche était relativement pacifique par rapport à d’autres manifestations qui se sont souvent transformées en affrontements violents entre la police et les manifestants cette année-là.

Hong Kong, une ancienne colonie britannique, est revenue à la Chine en 1997. Sa la Loi fondamentale garantit à la population la liberté de réunion.

Lors de la condamnation des sept militants en 2021, une juge du tribunal de district a statué que le droit à cette liberté n’était pas absolu et était soumis à des restrictions jugées constitutionnelles. Elle a ordonné que Lai, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung et Cyd Ho soient emprisonnés pour une durée de 8 huit à 18 mois. Martin Lee, Margaret Ng et Albert Ho ont été condamnés à des peines de prison avec sursis.

Lorsque la cour d’appel s’est prononcée sur leurs condamnations en 2023, elle a annulé une partie des peines prononcées contre les quatre personnes condamnées à des peines de prison. La décision a été prise alors que celles-ci avaient déjà purgé leur peine.

Lai, Lee Cheuk-yan, Leung et Albert Ho étaient toujours en détention, car ils étaient également poursuivis ou condamnés en vertu d’une loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin, qui, selon les critiques, a pratiquement anéanti la dissidence publique.

Lai purgeait également une peine de prison pour une autre affaire de fraude.

Les gouvernements de Pékin et de Hong Kong ont déclaré que la loi sur la sécurité était nécessaire pour ramener la stabilité dans la ville après les manifestations.

Le mouvement d’il y a cinq ans était le défi le plus concerté de la ville au gouvernement de Hong Kong depuis la rétrocession de 1997. Il s’est estompé avec les arrestations massives et les exils de militants pour la démocratie, la pandémie de COVID-19 et l’introduction de la loi sur la sécurité.