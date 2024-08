(Nations unies) Un haut responsable de l’ONU dans la lutte contre le terrorisme s’est inquiété jeudi du renforcement de la branche afghane du groupe État islamique, « capable de mener des attentats à l’étranger » et qui représente « la plus grande menace terroriste externe » en Europe.

Agence France-Presse

« Deux des menaces mises en avant dans les rapports des dernières années se sont malheureusement manifestées depuis ma dernière présentation » il y a six mois, a déclaré devant le Conseil de sécurité Vladimir Voronkov, sous-secrétaire général de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme.

« Là première est la menace que l’EIIL-K [État islamique d’Iraq et du Levant-Khorasan, ou EI-K], groupe affilié à Daesh en Afghanistan, mène des attaques terroristes à l’étranger », a-t-il noté, faisant notamment référence à l’attentat contre la salle de concert Crocus City Hall près de Moscou qui a fait 145 morts en mars.

L’EI-K a « amélioré ses capacités financières et logistiques ces six derniers mois, notamment en utilisant le soutien de la diaspora afghane et d’Asie centrale » et a « intensifié ses efforts de recrutement », a-t-il ajouté.

La menace posée par l’EI-K a entrainé « une augmentation des niveaux de menace terroriste en Europe » où le groupe est vu comme « la plus grande menace terroriste externe », a-t-il souligné.

Le dernier rapport du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres sur cette question, publié fin juillet, note en particulier que dans ces conditions, les autorités se sont inquiétées pour certains grands évènements comme les Jeux olympiques en cours à Paris ou l’Euro-2024 de football.

Alors il appelle « tous les États membres à s’unir pour empêcher que l’Afghanistan ne redevienne un foyer d’activités terroristes ayant des répercussions sur d’autres pays ».

Deuxième menace qui s’est manifestée ces derniers mois, selon Vladimir Voronkov : « la résurgence de la structure centrale » de l’EI au Moyen-Orient.

L’EI a ainsi revendiqué les attentats commis à l’étranger par sa branche afghane, les utilisant pour lancer une « campagne » de propagande, a-t-il noté. Et le groupe a également « augmenté la cadence de ses opérations » en Syrie.

« Il sera nécessaire de poursuivre les efforts de lutte contre le terrorisme pour empêcher Daesh de tirer parti de ces gains », a insisté le responsable onusien.

Il a d’autre part répété son inquiétude sur l’enracinement des groupes affiliés à l’EI en Afrique, particulièrement en Afrique de l’Ouest et au Sahel où ils ont « étendu et consolidé leurs zones d’opérations ».

Si ces groupes étendaient encore leur influence, « un vaste territoire allant du Mali au nord du Nigeria pourrait tomber sous leur contrôle effectif », a-t-il mis en garde, évoquant également un renforcement des affiliés de l’EI en République démocratique du Congo et en Somalie.