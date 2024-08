Au-delà de, 37 000 personnes ont été traitées dans des hôpitaux pour des coups de chaleur à travers le Japon du 1 er au 28 juillet, selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

(Tokyo) Au moins 120 personnes sont mortes de coups de chaleur dans la région métropolitaine de Tokyo en juillet, alors que la température moyenne du pays a atteint des records et que des alertes à la chaleur ont été en vigueur pendant la majeure partie du mois, ont annoncé mardi les autorités japonaises.

Selon le bureau du médecin légiste de Tokyo, la plupart des 123 personnes mortes étaient des personnes âgées. Toutes, sauf deux, ont été retrouvées mortes à l’intérieur, et la plupart n’utilisaient pas de climatiseurs même s’ils en avaient d’installés.

Les autorités sanitaires japonaises et les météorologues ont conseillé à plusieurs reprises de rester à l’intérieur, de boire beaucoup pour éviter la déshydratation et d’utiliser la climatisation, car les personnes âgées pensent souvent que l’air conditionné n’est pas bon pour la santé et ont tendance à ne pas l’utiliser.

Il s’agit du plus grand nombre de morts par coup de chaleur dans les 23 districts métropolitains de Tokyo en juillet depuis les 127 morts enregistrés lors de la canicule de 2018, a souligné le bureau du médecin légiste.

Au-delà de, 37 000 personnes ont été traitées dans des hôpitaux pour des coups de chaleur à travers le Japon du 1er au 28 juillet, selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes.

La température moyenne en juillet était supérieure de 2,16 degrés Celsius à la moyenne des 30 dernières années, ce qui en fait le mois de juillet le plus chaud depuis que l’Agence météorologique japonaise a commencé à tenir des registres en 1898.

Mardi, des alertes aux coups de chaleur ont été lancées dans une grande partie de Tokyo et de l’ouest du Japon. La température a atteint environ 34 °C dans le centre de Tokyo, où de nombreuses personnes portaient des parasols ou des ventilateurs à main.

L’agence météorologique a prévu de nouvelles chaleurs en août, avec des températures de 35 °C ou plus.