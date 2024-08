(Melbourne) La police a annoncé mardi que des restes humains ont été retrouvés à l’intérieur d’un gros crocodile soupçonné d’avoir tué un touriste lors de la deuxième attaque mortelle en un mois en Australie.

Rod Mcguirk Associated Press

La victime est le docteur Dave Hogbin, âgé de 40 ans, qui est tombé samedi d’une berge escarpée dans la rivière Annan, au sud de Cooktown, dans l’État du Queensland, a indiqué sa famille dans un communiqué.

Le médecin généraliste de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud, était en vacances dans le Queensland avec son épouse Jane Hogbin et leurs trois fils âgés de deux, cinq et sept ans. Cooktown se trouve à plus de 2500 kilomètres de Newcastle par la route.

Les gardes forestiers ont euthanasié lundi un crocodile de 4,9 mètres dans une crique à quatre kilomètres de l’endroit où Dave Hogbin est disparu. Le crocodile avait des cicatrices sur le museau, semblables à celles que les témoins ont décrit avoir vues sur un reptile à proximité du lieu de la disparition, ont indiqué des responsables.

Les restes humains découverts à l’intérieur du crocodile lors d’un examen à Cooktown seraient ceux de M. Hogbin, a indiqué la police dans un communiqué. Des tests supplémentaires seront effectués pour confirmer son identité.

La déclaration de la famille a corrigé les informations de la police selon lesquelles Dave Hogbin pêchait au moment de sa chute. Il marchait le long d’un sentier au bord d’une rivière, à cinq mètres au-dessus du cours d’eau, lorsqu’une partie de la berge a cédé, selon sa famille.

« Cela a fait tomber Dave dans la rivière en dessous, et bien qu’il soit grand, fort et en forme, les conditions du terrain ont empêché Dave de se sortir de l’eau », a relaté sa famille dans un communiqué.

Sa femme a entendu le bruit lorsqu’il est tombé et est allée à son secours, mais « en raison de la pente et du caractère glissant de la berge, elle a réussi à lui attraper le bras, mais a rapidement commencé à glisser elle-même dans la rivière ».

« Le dernier acte décisif de Dave a été de lâcher le bras de Jane lorsqu’il s’est rendu compte qu’elle tombait, même s’il savait qu’elle était sa seule bouée de sauvetage. En quelques instants, il a été pris », ajoute le communiqué.

Jane Hogbin a déclaré que la décision de son mari de la libérer lui avait sauvé la vie.

« Il m’a sauvée – son dernier acte a été de ne pas m’entraîner avec lui. Je suis heureuse d’être toujours là parce que cela aurait pu être bien pire pour toutes les personnes impliquées, pas seulement pour les garçons », a-t-elle déclaré.

Un ami de la famille, Alex Ward, a déclaré qu’une petite consolation était qu’aucun des trois enfants n’avait vu la tragédie se dérouler.

Dave Hogbin est tombé à un endroit connu sous le nom de Crocodile Bend, populaire parmi les touristes qui viennent voir de gros crocodiles.

La tragédie est survenue après qu’une jeune fille de 12 ans eut été attrapée le 2 juillet alors qu’elle nageait avec sa famille dans une crique du Territoire du Nord voisin. Ses restes ont été retrouvés quelques jours plus tard et les gardes forestiers ont abattu un crocodile de 4,2 mètres.

Il y a eu trois attaques mortelles de crocodiles en Australie cette année, ce qui est proche du pire bilan annuel de quatre morts en 2014. Un garçon de 16 ans a été tué alors qu’il nageait au large d’une île du Queensland le 18 avril.

La population de crocodiles a explosé dans le nord tropical de l’Australie depuis que ces prédateurs sont devenus une espèce protégée au début des années 1970. La chasse pour leur peau depuis les années 1950 les avait décimés.