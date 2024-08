Les exercices porteront sur la recherche et le sauvetage, ainsi que sur la prévention des incendies et des explosions, a précisé le porte-parole.

Premiers exercices conjoints entre les garde-côtes des Philippines et du Vietnam

(Manille) Les garde-côtes des Philippines et du Vietnam organiseront pour la première fois des exercices conjoints cette semaine, a annoncé Manille lundi, alors que les deux pays sont en conflit avec Pékin au sujet de la mer de Chine méridionale.

Agence France-Presse

La Chine revendique la majeure partie de cette voie d’eau stratégique, bien qu’un tribunal international ait jugé que cette affirmation ne reposait sur aucune base juridique. De leur côté, les Philippines, le Vietnam et plusieurs autres pays revendiquent divers îles, îlots, récifs et hauts-fonds.

Le navire vietnamien CSB 8002, long de 91 mètres, effectuera des manœuvres conjointes avec le navire de patrouille philippin Gabriela Silang (83 mètres) près de la baie de Manille vendredi, à la fin d’un déplacement de cinq jours, a déclaré le porte-parole des garde-côtes philippins, Armando Balilo, lors de la cérémonie d’arrivée du bâtiment vietnamien.

« C’est important, car cela montre que deux pays ayant des problèmes liés à la mer des Philippines occidentales peuvent parvenir à un accord », a déclaré M. Balilo, utilisant le terme philippin pour désigner les parties de la mer de Chine méridionale revendiquées par Manille.

Les exercices porteront sur la recherche et le sauvetage, ainsi que sur la prévention des incendies et des explosions, a précisé le porte-parole.

Des navires chinois et philippins se sont déjà affrontés dans cette mer qui avoisine le Pacifique, où des milliards de dollars d’échanges commerciaux transitent chaque année.

La montée des tensions alimente les craintes d’un conflit qui pourrait impliquer les États-Unis, alliés de Manille.

Lors d’une visite du président philippin Ferdinand Marcos au Vietnam en janvier, les deux pays avaient convenu de renforcer leur coopération en mer de Chine méridionale et de « résoudre pacifiquement les incidents en mer ».

Le ministère vietnamien de la Défense avait indiqué la semaine dernière que l’escale de son navire à Manille revêtait « une profonde signification politique ».

Cette mission est l’occasion de « promouvoir une coopération globale [et] d’améliorer les capacités de maintien de l’ordre en mer […] afin de contribuer au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté dans la zone maritime concernée et dans la région », avait-il poursuivi dans un communiqué.