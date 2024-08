Étude sur le changement climatique Les typhons se forment plus près des côtes

(Singapour) Les typhons en Asie du Sud-Est se forment plus près des côtes, s’intensifient plus rapidement et durent plus longtemps au-dessus des terres en raison du changement climatique, selon une étude publiée mercredi par des chercheurs américains et singapouriens.