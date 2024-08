La capitale du Pendjab frontalier de l’Inde, et ses plus de 13 millions d’habitants, ont vu « environ 360 millimètres de pluie tomber en trois heures », a-t-il affirmé.

(Lahore) Lahore, deuxième ville la plus peuplée du Pakistan, a été inondée jeudi par la pluie la plus importante enregistrée par le service météorologique du pays, a indiqué à l’AFP le directeur adjoint de cet organisme, Farooq Dar.

Kaneez FATIMA Agence France-Presse

La capitale du Pendjab frontalier de l’Inde, et ses plus de 13 millions d’habitants, ont vu « environ 360 millimètres de pluie tomber en trois heures », a-t-il affirmé. « C’est une pluie record », a-t-il ajouté, le dernier plus haut s’établissait « à 332 millimètres le 31 juillet 1980 ».

Plusieurs quartiers et les deux principaux hôpitaux de la ville ont été inondés et l’électricité a été coupée en plusieurs endroits, rapportent des résidents.

Des routes étaient recouvertes d’eau, bloquant la circulation et l’activité économique de la ville où « tout la machinerie gouvernementale se déploie sur le terrain », a assuré Maryam Sharif, à la tête du gouvernement local sur X. Une personne est morte d’électrocution jeudi matin, selon la police locale.

Déjà 24 morts

Cette semaine, au moins 24 personnes, dont 11 membres d’une même famille, ont péri du fait des intempéries au Khyber Pakhtunwa, une province du nord-ouest frontalier de l’Afghanistan, selon les autorités.

Les autorités pakistanaises avaient mis en garde contre une pluviométrie inhabituelle, même pour la saison des moussons qui durera jusqu’en septembre, durant les six premiers jours d’août dans différentes provinces après plusieurs vagues de chaleur ayant atteint des pics au-delà des 50 degrés.

Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé au monde, est de plus en plus vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes, que les scientifiques associent au changement climatique. Ce pays pauvre ne cesse de répéter que ses 240 millions d’habitants (environ 3 % de la population mondiale) sont responsables de moins de 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Après un hiver inhabituellement long, le mois d’avril anormalement humide-le plus pluvieux depuis 63 ans selon les autorités-a été marqué par des catastrophes qui ont fait quelque 150 morts (dont des dizaines d’enfants) dans l’effondrement de logements sous des pluies torrentielles.

En 2022, des inondations avaient recouvert un tiers du territoire du Pakistan, affecté plus de 33 millions de personnes et fait plus de 1700 morts. Le Pakistan subit aussi des canicules mortelles et une pollution atmosphérique parmi les pires au monde. Les pluies de mousson estivales représentent 70 à 80 % de la pluviométrie en Asie du Sud, une ressource vitale pour le secteur-clé de l’agriculture.