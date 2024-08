Des enseignants de l’université de Dacca défilent sous un front uni « Anti-Repression Teachers » pour demander justice pour les victimes arrêtées et tuées lors des récentes violences dans tout le pays.

Six leaders étudiants libérés, la répression policière choque sur l’Internet

(Dacca) Au Bangladesh, la police a libéré jeudi six leaders étudiants du mouvement contre les quotas d’emplois dans la fonction publique après des affrontements qui ont fait plus de 200 morts, tandis que l’opinion découvre, grâce à la fin du blocage de l’Internet, la violence de la répression policière.

Agence France-Presse

« Les six coordinateurs du mouvement contre les quotas ont été remis à leurs familles cet après-midi », a déclaré le commissaire adjoint Junaed Alam Sarkar.

La semaine dernière, la police avait arrêté les principaux membres de la coalition Students Against Discrimination (Étudiants contre les discriminations), laquelle avait appelé à des manifestations qui ont conduit à la mort de 206 personnes lors de violents heurts avec les forces de l’ordre, selon un décompte de l’AFP basé sur les données de la police et des hôpitaux.

Parmi les leaders arrêtés figurait le leader de la coalition, Nahid Islam. Le 26 juillet, ce dernier et deux autres dirigeants du mouvement étudiant avaient été sortis de force d’un hôpital de la capitale Dacca où ils avaient été admis, par des détectives en civil et amenés dans un lieu inconnu.

PHOTO MUNIR UZ ZAMAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Nahid Islam, leader de la coalition Students Against Discrimination (Étudiants contre les discriminations)

Son père Badrul Islam a déclaré à l’AFP que Nahid était rentré chez lui jeudi après-midi, sans donner plus de détails. Trois autres personnes ont été arrêtées dans les jours qui ont suivi, le gouvernement ayant alors déclaré qu’elles avaient été placées en détention pour leur propre sécurité.

Jeudi, le ministre de la Justice, Anisul Huq, a déclaré à l’AFP que ces six personnes se sont portées volontaires pour être placées en garde à vue. « Elles sont venues ici de leur plein gré et sont reparties de leur plein gré », a-t-il affirmé.

Deux jours auparavant, l’Union européenne avait, comme des organisations de défense des droits de l’homme, déploré un « usage excessif de la force » contre les manifestants, après des affrontements qui comptent parmi les plus meurtriers depuis l’arrivée au pouvoir il y a 15 ans de la première ministre Sheikh Hasina. Pour rétablir l’ordre, son gouvernement a imposé un couvre-feu, déployé l’armée et coupé l’accès à Internet pendant onze jours.

Tirs à bout portant

Une fois Internet rétabli cette semaine, des millions d’habitants ont découvert avec stupeur la brutalité de la répression policière.

Si des passants et des policiers figurent parmi les 206 victimes recensées par l’AFP, la plupart d’entre elles ont été tuées par des tirs des forces de l’ordre, ont indiqué les hôpitaux à l’agence de presse mondiale.

Selon Amnistie internationale, l’étude de photos, vidéos et témoignages oculaires a permis d’établir que la police a fait un usage « illégal » de la force contre les manifestants à plusieurs reprises.

Selon le ministre de l’Intérieur, Asaduzzaman Khan, les forces de l’ordre ont fait preuve de retenue, mais ont été « forcées d’ouvrir le feu » sur des manifestants pour tenter de protéger des bâtiments gouvernementaux.

« Comment se fait-il que la police tue nos frères et sœurs comme ça ? » s’interroge un internaute, en réponse à une brève vidéo montrant un policier tirant sur un jeune homme blessé, tandis qu’un autre essaye de le tirer pour le mettre à l’abri.

L’AFP a pu établir que cette vidéo a été prise à Jatrabari, un quartier de la capitale Dacca, et identifier trois témoins oculaires qui l’ont corroborée et ont accepté de témoigner sous couvert d’anonymat, par crainte de représailles.

L’incident s’est produit le 20 juillet, au plus fort des troubles, quelques heures après que le gouvernement de Mme Hasina eut annoncé un couvre-feu national et déployé des troupes pour rétablir l’ordre.

Un témoin a affirmé que l’homme blessé dans la vidéo, Imam Hossain Taim, 18 ans, accosté par la police, a nié avoir participé aux manifestations avant d’être abattu. La vidéo de l’agression du jeune homme a été visionnée plus d’un demi-million de fois après avoir été postée sur Facebook, et le clip de 60 secondes a été largement partagé sur WhatsApp et d’autres réseaux sociaux.

L’AFP a également vérifié une autre vidéo montrant la police tirant à bout portant sur un homme qui s’était réfugié dans un bâtiment en construction.

La contestation a commencé après la réintroduction en juin d’un système réservant à certains candidats plus de la moitié des emplois de la fonction publique, dont près d’un tiers aux descendants d’anciens combattants de la guerre d’indépendance du Bangladesh.

Avec environ 18 millions de jeunes Bangladais sans emploi, d’après les chiffres du gouvernement, cette décision a profondément heurté les diplômés.

Pour les détracteurs de ces quotas, ceux-ci visent à réserver des postes au sein de la fonction publique aux proches de la Ligue Awami, le parti de la première ministre.