(Taipei) Le président taïwanais Lai Ching-te a déclaré mardi devant des parlementaires d’une vingtaine de pays réunis à Taïpeï qu’« une menace de la Chine à l’encontre de n’importe quel pays constitue une menace pour le monde », appelant les démocraties à s’unir contre « l’expansion totalitaire ».

Agence France-Presse

« Taiwan fera tout son possible pour rallier des partenaires démocratiques afin de maintenir le parapluie de la démocratie et de protéger les nations démocratiques contre la menace d’une expansion totalitaire », a ajouté le président qui s’adressait à 49 parlementaires venus de 23 pays ainsi que du Parlement européen.

Ils étaient réunis dans le cadre d’un sommet de l’Alliance interparlementaire sur la Chine (IPAC), une instance créée en 2020 pour agir de manière coordonnée sur différents sujets relatifs à la Chine (COVID-19, répression des Ouïghours, situation à Hong Kong etc).

Lai Ching-te a mis en avant « l’importance et le soutien » que différents pays apportent à Taïwan.

Ces dernières années, la Chine a intensifié ses pressions militaires et politiques sur Taïwan que Pékin revendique comme faisant partie de son territoire.

M. Lai a répété mardi que Taïwan doit « préparer la guerre pour éviter la guerre et obtenir la paix par le biais de la force ».

« Nous voulons également entamer un dialogue au lieu d’une confrontation avec la Chine, avec des échanges fondés sur le principe du respect mutuel et de la dignité, afin de réduire les conflits et d’aboutir à la paix et la stabilité », a-t-il dit.

Adoption de résolutions

Le sommet de l’IPAC s’est conclu par l’accueil officiel de Taïwan au sein de l’Alliance, ses membres s’engageant à « adopter des résolutions dans leurs propres parlements pour rejeter la distorsion par Pékin du droit international concernant le statut de Taïwan », a déclaré l’instance dans un communiqué.

Deux jours plus tôt, l’Alliance avait également condamné les tentatives d’ingérence de Pékin dans son sommet, déclarant que huit parlementaires de différents pays avaient reçu des messages de responsables diplomatiques chinois avant leur départ pour Taipei visant à les dissuader de s’y rendre.

À Pékin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian a appelé les parlementaires à « abandonner leurs préjugés idéologiques » et « à cesser d’utiliser la question de Taïwan pour s’ingérer dans les affaires internes de la Chine ».

Il a également qualifié de « futiles » les efforts du gouvernement de Lai-Ching-te « pour obtenir l’indépendance par la force ».

« Vous ne pourrez jamais freiner la grande tendance historique de l’unification inévitable et inexorable de la Chine », a-t-il déclaré.

M. Lai, qui a prêté serment en mai, est considéré par la Chine comme un « dangereux séparatiste » en raison de sa défense acharnée de la souveraineté de Taïwan.

Trois jours après sa prise de fonctions, la Chine a organisé des exercices militaires, encerclant l’île avec des avions de chasse et des navires de guerre, en guise de « punition » pour son discours d’investiture qualifié par Pékin d’« aveu d’indépendance de Taïwan ».

Si Taïwan n’a officiellement qu’une dizaine d’alliés diplomatiques, l’île a renforcé ses partenariats avec des démocraties du monde entier, en particulier avec les États-Unis, son principal fournisseur d’armes, alors que Pékin multiplie les discours sur une unification « inévitable ».