(Pékin) Des parlementaires d’au moins six pays affirment que les diplomates chinois font pression sur eux pour qu’ils ne participent pas à un sommet à Taïwan qui a la Chine pour sujet, dans ce qu’ils décrivent comme des efforts visant à isoler l’île.

Dake Kang Associated Press

Des hommes politiques de Bolivie, de Colombie, de Slovaquie, de Macédoine du Nord, de Bosnie-Herzégovine et d’un autre pays asiatique qui a demandé l’anonymat affirment qu’ils reçoivent des messages textes, des appels et des demandes urgentes de rendez-vous qui entreraient en conflit avec le sommet à Taipei, la capitale de Taïwan.

La Chine défend avec véhémence ses revendications sur Taïwan et considère l’île comme son propre territoire qu’elle peut annexer par la force si nécessaire.

Le sommet débute lundi et est organisé par l’Alliance interparlementaire sur la Chine (IPAC), un groupe de centaines de parlementaires de 35 pays préoccupés par la manière dont les démocraties abordent Pékin. L’IPAC fait depuis longtemps face à des pressions de la part du gouvernement chinois : certains membres ont été sanctionnés par Pékin et, en 2021, le groupe a été ciblé par des pirates informatiques parrainés par l’État chinois, selon un acte d’accusation américain dévoilé plus tôt cette année.

Luke de Pulford, directeur de l’alliance, affirme que la pression exercée par les responsables chinois ces derniers jours a été sans précédent. Lors des précédentes réunions de l’IPAC dans d’autres endroits, les législateurs n’ont été contactés par des diplomates chinois qu’après leur conclusion. Cette année, alors que le sommet annuel a lieu pour la première fois à Taïwan, il semble y avoir une tentative coordonnée pour empêcher les participants d’y assister.

Courriels de la Chine

L’Associated Press (AP) s’est entretenue avec trois parlementaires et a examiné des textes et des courriels envoyés par des diplomates chinois leur demandant s’ils envisageaient de participer au sommet.

« Je m’appelle Wu, de l’ambassade de Chine, lit-on dans un message envoyé à Antonio Miloshoski, député en Macédoine du Nord. Nous avons entendu dire que vous aviez reçu une invitation de l’IPAC, assisterez-vous à la conférence qui se tiendra la semaine prochaine à Taïwan ? »

Dans certains cas, les parlementaires ont décrit de vagues demandes de la Chine sur leurs projets de voyage à Taïwan. Dans d’autres cas, le message était plus menaçant : un député a déclaré à l’AP que des diplomates chinois avaient envoyé un message au chef de son parti pour lui demander de l’empêcher de partir.

« Ils ont contacté le président de mon parti politique et lui ont demandé de m’empêcher de me rendre à Taïwan, a déclaré Sanela Klaric, députée bosniaque. Ils essaient, dans mon pays, de m’empêcher de voyager […] Ce n’est vraiment pas acceptable. »

La Chine menace régulièrement de représailles les politiciens et les pays qui montrent leur soutien à Taïwan, qui n’entretient que des relations informelles avec la plupart des pays en raison de la pression diplomatique chinoise. Mme Klaric a affirmé que la pression était désagréable, mais n’a fait que renforcer sa détermination à partir au sommet.

« Je me bats vraiment contre des pays ou des sociétés où l’outil pour manipuler et contrôler les gens est la peur », a dit Mme Klaric, ajoutant que cela lui rappelle les menaces et les intimidations auxquelles elle a été confrontée lorsqu’elle souffrait des guerres en Bosnie dans les années 1990. « Je déteste vraiment le sentiment lorsque quelqu’un vous fait peur. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

PHOTO ANN WANG, ARCHIVES REUTERS Des soldats participent à l’exercice de mobilisation, de prévention des catastrophes et de sauvetage de la défense nationale 2024, dans la ville de Nouveau Taipei, à Taïwan, le 23 juillet 2024.

M. De Pulford a qualifié cette pression d’« ingérence étrangère flagrante ».

« Que ressentiraient les responsables de la République populaire de Chine si nous essayions de leur parler de leurs projets de voyage, des endroits où ils peuvent et ne peuvent pas aller ?, a demandé M. de Pulford. C’est absolument scandaleux qu’ils pensent qu’ils peuvent s’immiscer dans les projets de voyage des législateurs étrangers. »

Des législateurs de 25 pays devraient assister au sommet de cette année et organiser des réunions de haut niveau avec des responsables taïwanais, selon un communiqué de presse. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La semaine dernière, Pékin a critiqué Taïwan pour ses exercices militaires annuels nommés « Han Kuang », affirmant que le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan « menait des provocations pour rechercher l’indépendance ».

PHOTO ANN WANG, ARCHIVES REUTERS Pékin a critiqué Taïwan pour ses exercices militaires annuels nommés « Han Kuang », affirmant que le Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan « menait des provocations pour rechercher l’indépendance ».

« Toute tentative visant à attiser les tensions et à recourir à la force pour rechercher l’indépendance ou rejeter la réunification est vouée à l’échec », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, à des journalistes.

La Chine s’est séparée des alliés diplomatiques de l’île dans une compétition de longue date entre les deux pays qui a basculé en faveur de Pékin ces dernières années. La nation insulaire du Pacifique, Nauru, a transféré sa reconnaissance à Pékin plus tôt cette année, une décision qui a réduit à 12 le nombre décroissant d’alliés diplomatiques de Taïwan.

Le journaliste vidéo d’Associated Press Johnson Lai a contribué à ce reportage depuis Taipei, Taïwan.