(Vientiane) Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a demandé samedi à son homologue américain Antony Blinken de « ne pas souffler sur les braises » dans le différend territorial opposant Pékin et Manille en mer de Chine méridionale.

Agence France-Presse

Les confrontations entre la Chine et les Philippines se sont multipliées ces derniers mois, notamment autour de l’atoll Second Thomas. Des soldats philippins y sont stationnés sur un navire militaire qui a été volontairement échoué par Manille en 1999 pour affirmer ses prétentions de souveraineté.

Malgré les tensions, Pékin et Manille ont mené courant juillet des pourparlers et conclu un « arrangement provisoire » pour le réapprovisionnement des troupes philippines sur cet atoll.

« Les États-Unis ne doivent pas souffler sur les braises, attiser les troubles et porter atteinte à la stabilité en mer », a indiqué samedi M. Wang à M. Blinken lors d’une rencontre à Vientiane (Laos).

« Les Philippines doivent tenir parole et cesser d’acheminer des matériaux de construction » à Second Thomas, a souligné le chef de la diplomatie chinoise, selon un communiqué publié par son ministère.

Pékin accuse régulièrement Manille d’acheminer ces matériaux sur l’atoll afin d’y renforcer le navire échoué, en mauvais état, et ainsi de pouvoir y réaffirmer ses prétentions de souveraineté.

Wang Yi et Antony Blinken se sont entretenus en marge d’une réunion de l’Association des nations du Sud-Est asiatique (Asean) dans la capitale laotienne.

La Chine revendique une grande partie des îlots de la mer de Chine méridionale, face à d’autres pays riverains (Philippines, Vietnam, Brunei, Malaisie), aux prétentions rivales.

Cette confrontation Chine-Philippines alimente les craintes d’un potentiel conflit qui pourrait entraîner l’intervention de Washington, en raison de son traité de défense mutuelle avec Manille.

« Provocation »

Sur Taïwan, Wang Yi a réaffirmé la position de la Chine face à Antony Blinken, dont le pays est le principal soutien militaire et politique de l’île revendiquée par Pékin.

« Taïwan fait partie de la Chine. Elle n’a jamais été et ne sera jamais un pays », a souligné M. Wang.

Il a promis de répliquer à toute « provocation » des « séparatistes taïwanais » et de « travailler pour atteindre l’objectif d’une réunification complète » entre l’île et la Chine continentale.

Taïwan possède son propre gouvernement et des institutions distinctes de celles de la République populaire de Chine depuis 1949, lorsque les nationalistes du Kuomintang, défaits par les communistes sur le continent, se replièrent sur l’île.

La Chine estime que Taïwan, peuplée d’environ 23 millions d’habitants, est l’une de ses provinces, qu’elle n’a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire.

Plus globalement, Wang Yi a appelé Antony Blinken et les États-Unis à « promouvoir la coopération » bilatérale et à avoir une « politique rationnelle et pragmatique » à l’égard d’une Chine qui « ne cherche pas l’hégémonie ou la puissance ».

« La politique de la Chine à l’égard des États-Unis a toujours été cohérente, adhérant au respect mutuel, à la coexistence pacifique et à la coopération gagnant-gagnant », a-t-il souligné.

Malgré les tensions bilatérales récurrentes, les relations entre les deux puissances mondiales se sont quelque peu stabilisées depuis le sommet entre les présidents chinois Xi Jinping et américain Joe Biden en novembre 2023.