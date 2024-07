Le gouvernement de Mme Hasina a ordonné l’assouplissement du couvre-feu imposé au plus fort des troubles, autorisant la libre circulation pendant sept heures entre 10 heures et 17 heures.

(Dacca) Le Bangladesh a assoupli jeudi le couvre-feu imposé après les manifestations très meurtrières de la semaine dernière, au moment où les étudiants font une pause dans leur campagne de protestation contre les règles d’embauche des fonctionnaires.

Agence France-Presse

La violence de la semaine dernière a tué au moins 191 personnes, dont des policiers, selon une compilation effectuée par l’AFP à partir des bilans fournis par la police et les hôpitaux. Il s’agit de la pire vague de violences depuis que la première ministre Sheikh Hasina est arrivée au pouvoir il y a 15 ans.

Des milliers de soldats patrouillent encore dans les villes et une coupure de l’Internet reste en vigueur dans le pays. Le gouvernement a toutefois ordonné un nouvel assouplissement du couvre-feu imposé au plus fort des troubles, en permettant la libre circulation pendant sept heures, de 10 h à 17 h.

Les rues de la capitale, Dacca, mégapole tentaculaire de 20 millions d’habitants, étaient engorgées par la circulation jeudi dans la matinée, quelques jours après les affrontements entre la police et les manifestants qui avaient vidé les rues.

PHOTO JOHN SAEKI, AFP Carte localisant des bâtiments incendiés lors des manifestations étudiantes à Dacca cette semaine

Les banques, bureaux de l’administration et usines de confection de vêtements – vitales pour l’économie du Bangladesh – avaient déjà rouvert leurs portes mercredi, après avoir été fermés la semaine dernière.

Les dirigeants étudiants devaient se réunir jeudi pour décider de la prolongation ou non de la suspension des protestations, prévue jusqu’à vendredi.

Le groupe Students Against Discrimination (Étudiants contre les discriminations), responsable de l’organisation des rassemblements en juillet, a déclaré attendre certaines concessions de la part du gouvernement.

« Nous exigeons des excuses de la part de la première ministre Sheikh Hasina à l’égard de la Nation pour le massacre d’étudiants », a déclaré à l’AFP l’un des coordinateurs du groupe, Asif Mahmud. « Nous voulons aussi que soient renvoyés le ministre de l’Intérieur et le ministre de l’Éducation », a-t-il dit.

Asif Mahmud assure que le bilan officiel des manifestations meurtrières est minoré, et son groupe s’efforce d’établir sa propre liste de décès confirmés. La police a interpellé au moins 2500 personnes depuis le début des violences, selon un décompte de l’AFP.

Les protestations avaient commencé après la réintroduction en juin d’un régime réservant à certains candidats plus de la moitié des emplois de la fonction publique, dont près d’un tiers pour les descendants de vétérans de la guerre d’indépendance du Bangladesh.

Dans ce pays d’Asie du Sud comptant quelque 18 millions de jeunes sans emploi, selon les chiffres officiels, ce système a suscité la colère des diplômés, confrontés à une crise aiguë de l’emploi. Ses détracteurs jugent que le système des quotas vise à réserver des emplois publics aux proches de la Ligue Awami de la première ministre.

La Cour suprême a réduit le nombre de postes ainsi réservés dimanche, mais les manifestants veulent que ce système soit aboli.

PHOTO RAJIB DHAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Des étudiants se heurtent à la police lors de la manifestation contre le système controversé de quotas pour les candidats aux emplois publics.

Larme à l'œil devant les dégats

La première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, 76 ans, a visité jeudi en pleurs les lieux endommagés par les manifestations des étudiants s’interrogent sur la suite de leur mouvement.

Les troubles de la semaine dernière, affrontements entre les étudiants et les forces de l’ordre, ont fait au moins 193 morts, dont des policiers, selon une compilation effectuée par l’AFP à partir des bilans fournis par la police et les hôpitaux de ce pays du sud de l’Asie.

Sheikh Hasina, confrontée à la pire vague de violences depuis son arrivée au pouvoir il y a 15 ans, s’est rendue en matinée dans une station de métro pour constater les dégâts sur le réseau ferroviaire reliant la capitale tentaculaire de 20 millions d’habitants à la banlieue, et fermé à la suite d’attaques de la foule sur son réseau.

« Pendant 15 ans, j’ai construit ce pays », a-t-elle déclaré aux journalistes après sa visite, en condamnant les manifestants pour avoir endommagé les infrastructures. « Qu’est-ce que je n’ai pas fait pour la population ? »

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Des photos publiées par ses services montrent Sheikh Hasina en train de pleurer dans une station de métro de Mirpur, dans la banlieue de Dacca.

Qui a bénéficié de ce que nous avons fait ? », s’est-elle aussi interrogée. « Est-ce que c’est moi qui prends le métro ? Est-ce que le gouvernement au juste prend le métro ? Est-ce que nos ministres prennent le métro ? Ou est-ce que c’est le grand public qui prend le métro ? Sheikh Hasina, première ministre du Bangladesh

Cette station fait partie des lieux et infrastructures incendiés ou vandalisés au plus fort des troubles de la semaine dernière, avec des bâtiments gouvernementaux, le siège de la télévision nationale et des dizaines de postes de police.