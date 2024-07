Bangladesh Manifestations interdites à Dacca, arrestation d’un dirigeant d’opposition

(Dacca) Les autorités du Bangladesh ont interdit vendredi toute nouvelle manifestation à Dacca, la capitale, et dit avoir arrêté l’un des principaux dirigeants de l’opposition, après plusieurs jours de troubles dans le pays et des affrontements meurtriers entre forces de l’ordre et étudiants au cours des dernières 48 heures.