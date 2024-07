PHOTO KIM HONG-JI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Séoul) L’armée sud-coréenne a recommencé à diffuser de la propagande par haut-parleur vers la Corée du Nord en réponse aux envois répétés par Pyongyang de ballons lestés d’ordures vers le Sud, a-t-elle annoncé vendredi.

Agence France-Presse

La Corée du Nord a effectué jeudi un nouveau lâcher de quelque 200 ballons vers son voisin du sud, le huitième depuis le mois de mai, a indiqué Séoul.

« Nous avons averti la Corée du Nord de manière répétée et sérieuse à propos de ses lâchers continus de ballons d’ordures », a déclaré l’état-major interarmées de Corée du Sud dans un communiqué.

Après ces avertissements, « nos forces armées ont diffusé par haut-parleur des émissions de propagande en direction du Nord » de jeudi soir à vendredi matin, a ajouté l’état-major.

Ces diffusions de propagande contre le régime nord-coréen près de la frontière sont les premières depuis le 9 juin, date à laquelle la Corée du Sud a repris ses diffusions pour la première fois en six ans, en réponse aux lâchers de ballons par Pyongyang, a déclaré à l’AFP un porte-parole du ministère de la Défense.

La Corée du Nord, dotée de l’arme nucléaire, a envoyé plus d’un millier de ballons au total vers le sud, en représailles à des ballons chargés de propagande contre le régime de Kim Jong-un envoyés vers le nord par des militants sud-coréens.

À la suite de cette « guerre des ballons », Séoul a totalement suspendu un accord militaire visant à réduire les tensions entre les deux pays et a prévenu en juin qu’elle recommençait à diffuser de la propagande par haut-parleur le long de la frontière.

Selon l’agence sud-coréenne Yonhap, Séoul a diffusé le 9 juin vers la Corée du Nord des chansons de BTS, mégastars de la K-pop et des informations sur les ventes mondiales de mobiles de Samsung.

La Corée du Nord, pays reclus, cherche à interdire à sa population tout accès à la culture populaire sud-coréenne, comme la K-pop ou les séries K-drama.

En 2022, un citoyen nord-coréen a été exécuté par Pyongyang pour avoir eu en sa possession des contenus culturels en provenance du Sud.

La propagande sonore, une tactique qui remonte à la guerre de Corée de 1950-1953, exaspère Pyongyang, qui a déjà menacé de cibler avec son artillerie les haut-parleurs sud-coréens.

Les relations entre les deux Corées sont actuellement au plus bas depuis des années alors que le Nord multiplie les essais et les provocations, et a entrepris de se rapprocher de la Russie.

Séoul a également récemment repris des exercices de tirs réels près de sa frontière avec le Nord.