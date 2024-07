Le couple sud-coréen de même sexe So Seong-wook (à gauche) et Kim Yong-min (à droite) réagissent alors qu’ils s’adressent aux journalistes après la décision du tribunal sur un procès contre le ministère de la Santé.

(Séoul) La Cour suprême de Corée du Sud a reconnu jeudi de nouveaux droits aux couples de même sexe sommant l’État à fournir une assurance maladie au partenaire d’une personne homosexuelle, une décision historique saluée par les militants des droits des personnes LGBT+.

Agence France-Presse

« L’assurance maladie nationale doit reconnaître l’assurance du conjoint pour les couples de même sexe », a déclaré la Cour, sous les applaudissements des militants.

Ce jugement, qui est définitif, car émanant de la plus haute juridiction du pays, signifie que les conjoints de même sexe peuvent désormais s’inscrire en tant que personnes à charge auprès de l’assurance maladie de leur partenaire.

Selon la Cour, « exclure un couple uniquement parce qu’il est de même sexe » est une « discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ».

« Il s’agit d’un acte discriminatoire qui porte atteinte à la dignité et aux valeurs humaines, au droit de rechercher le bonheur, à la liberté de la vie privée et au droit à l’égalité devant la loi, et le degré d’atteinte est grave », a-t-elle ajouté.

L’affaire avait été portée en justice par couple homosexuel, So Seong-wook et Kim Yong-min, qui vivent ensemble et ont organisé une cérémonie de mariage en 2019. Cette cérémonie n’avait toutefois aucune valeur juridique, la Corée du Sud ne reconnaissant pas le mariage entre personnes de même sexe.

En 2021, M. So avait attaqué en justice le service public d’assurance maladie du pays, National Health Insurance Service (NHIS), après l’arrêt des prestations dont bénéficiait son partenaire, enregistré comme personne à charge, le NHIS ayant découvert que MM. So et Kim formaient un couple de même sexe.

L’an dernier, la Haute Cour de Séoul avait annulé cette décision et ordonné à l’assurance maladie de rétablir les prestations pour les personnes à charge.

Le NHIS, qui accorde une couverture sociale aux conjoints de fait, avait fait appel de cette décision et porté l’affaire devant la Cour suprême. L’arrêt rendu jeudi par la Cour suprême est une victoire pour la communauté LGBTQ+ du pays. Des personnes brandissant des parapluies arc-en-ciel sont sorties de la salle d’audience en essuyant des larmes de joie.

Séoul ne pénalise pas les relations entre personnes de même sexe, mais les mariages ne sont pas reconnus et un grand nombre de personnes LGBT+ ont tendance à vivre sous les radars. Les militants insistent depuis longtemps sur la nécessité d’une loi contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, mais aucun texte n’a encore abouti à un consensus des parlementaires sud-coréens.