(Dacca) Les étudiants du Bangladesh ont repoussé jeudi la main tendue de la première ministre Sheikh Hasina qui a promis que justice serait rendue pour les 18 tués en trois jours, lors de manifestations qui se poursuivent à l’échelle nationale contre les quotas d’embauche dans la fonction publique.

Shafiqul ALAM Agence France-Presse

Le gouvernement a ordonné la fermeture sine die des écoles et des universités et a intensifié ses efforts pour faire face à des semaines de manifestation réclamant l’égalité d’accès aux emplois du secteur public.

La police antiémeute a de nouveau tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les manifestants, avec 11 morts supplémentaires jeudi alors que le gouvernement a ordonné la fermeture des réseaux internet mobiles.

Sheikh Hasina a condamné mercredi le « meurtre » des manifestants dans un discours télévisé et a promis que les responsables seraient punis, quelle que soit leur affiliation politique, mais les Étudiants contre la discrimination, le principal groupe à l’origine des rassemblements, ont qualifié ses propos de « peu sincères », et exhorté leurs partisans à poursuivre le mouvement.

« Cela ne reflète pas les meurtres et les désordres perpétrés par les militants de son parti », a déclaré à l’AFP Asif Mahmud, l’un des coordinateurs des manifestations.

De nouveaux affrontements ont éclaté dans plusieurs villes alors que la police antiémeute chargeait les manifestants, qui ont entamé une série de barrages humains sur les routes et les autoroutes. La police a blessé des dizaines d’étudiants en tirant des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes sur une foule de plus de mille personnes rassemblées dans la plus grande université privée à Dacca.

Des hélicoptères ont secouru jeudi 60 policiers coincés sur le toit d’un campus de l’Université canadienne, théâtre de violents affrontements dans la capitale, a indiqué dans un communiqué le Bataillon d’action rapide.

Les dépouilles de trois étudiants et d’un chauffeur de pousse-pousse ont été transportées dans un hôpital de Dacca. « Ils ont été blessés par des balles en caoutchouc », a déclaré à l’AFP la directrice adjointe de l’hôpital Kuwait Moitri, Mahfuz Ara Begum.

« Plus de 150 étudiants sont également soignés ici. La plupart ont été touchés par des balles en caoutchouc aux yeux », a-t-elle ajouté. D’autres hôpitaux ont fait état auprès de l’AFP d’un total de sept autres morts jeudi dont cinq à Dacca et deux dans les villes voisines. Sept autres personnes ont été tuées en début de semaine.

Le mouvement, entamé le 1er juillet par un blocage des principaux axes routiers et ferroviaires, a dégénéré en heurts meurtriers entre les étudiants d’un côté, les forces de l’ordre ou les partisans du pouvoir de l’autre.

La première ministre est au pouvoir depuis 2009 dans ce pays de 170 millions d’habitants. Mercredi elle avait affirmé, dans une allocution télévisée au lendemain de la journée la plus violente depuis le début des manifestations, que les responsables des « meurtres » seraient punis, quelle que soit leur affiliation politique.

Internet mobile coupé

Asif Mahmud, l’un des coordinateurs des manifestations, a affirmé à l’AFP que les propos de Mme Hasina n’étaient pas à la hauteur des « meurtres et du chaos perpétrés par les militants de son parti ».

Les habitants ont signalé jeudi des coupures de l’internet mobile dans tout le pays, deux jours après que les fournisseurs de l’internet ont coupé l’accès à Facebook, la principale plateforme d’organisation de la campagne de protestation.

Le ministre adjoint des Télécommunications, Zunaid Ahmed Palak, a déclaré à l’AFP que le gouvernement avait ordonné la coupure du réseau. Selon lui, les réseaux sociaux avaient été « transformés en une arme pour propager des rumeurs, des mensonges et de la désinformation », obligeant le gouvernement à en restreindre l’accès.

Parallèlement à la répression policière, les manifestants et les étudiants alliés à la Ligue Awami au pouvoir de la première ministre, se sont également affrontés dans les rues à coups de briques et de tiges de bambou. Sheikh Hasina n’a pas attribué la responsabilité de ces morts, mais les descriptions des autorités hospitalières et des étudiants suggèrent qu’au moins certaines de ces victimes sont mortes lorsque la police a utilisé des armes dites non létales.

Amnistie internationale a déclaré que des preuves vidéo des affrontements de cette semaine montraient que les forces de sécurité bangladaises avaient eu recours à la force illégale. Les affrontements de la nuit ont notamment eu lieu dans la banlieue de Dacca entre la police et plus de 1000 manifestants qui ont incendié un poste de péage en bord de route.

« Nous avons passé toute la nuit à repousser les attaques des manifestants », a déclaré à l’AFP le commissaire adjoint de la police, Iqbal Hossain.

PHOTO MOHAMMAD PONIR HOSSAIN, REUTERS

« Comme une dictatrice »

Les manifestations quasi quotidiennes exigent la fin du système de quotas qui, selon les opposants, profite aux enfants des groupes soutenant Sheikh Hasina, 76 ans, qui dirige le pays depuis 2009.

Mubashar Hasan, un expert du Bangladesh à l’Université d’Oslo en Norvège, a déclaré que les manifestations s’étaient transformées en un mécontentement à l’égard du régime.

« Ils protestent contre le caractère répressif de l’État », a-t-il déclaré à l’AFP. « Les manifestants remettent en question le leadership d’Hasina, l’accusant de s’accrocher au pouvoir par la force », a-t-il ajouté. « Les étudiants la traitent en fait de dictatrice. »