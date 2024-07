Six personnes ont été tuées mardi dans des circonstances qui n’ont pas encore été clairement établies dans la capitale Dacca, à Chittagong et à Rangpur.

(Dacca) Les étudiants bangladais pleurent mercredi leurs camarades tués lors des manifestations contre le système des quotas dans la fonction publique, au lendemain de la décision du gouvernement de fermer tous les établissements scolaires jusqu’à nouvel ordre.

Shafiqul ALAM Agence France-Presse

La police les a dispersés notamment à l’aide de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc.

Il s’agit de la journée la plus violente au Bangladesh depuis le début de ce mouvement, il y a plusieurs semaines.

Les étudiants demandent au gouvernement d’abandonner le système de quotas pour les emplois de fonctionnaires et exigent un système basé sur le mérite.

Ils estiment que ce système vise à favoriser les enfants des partisans de la première ministre Sheikh Hasina, qui gouverne le pays depuis 2009. Elle avait remporté en janvier ses quatrièmes élections générales consécutives, lors d’un scrutin boycotté par l’opposition qui l’a qualifié de « simulacre ».

Les manifestants avaient prévu de se rassembler mercredi pour une cérémonie funéraire publique en l’honneur des personnes décédées dans la principale université de Dacca, où se sont déroulés certains de ces affrontements, mais en ont été empêchés par la police antiémeute, qui a bloqué les voies d’accès.

Quelque 200 étudiants ont tenté de se rendre sur le lieu de la cérémonie, mais la police a fait usage de grenade assourdissante pour les disperser, après plusieurs heures d’agitation, sur le campus.

Des étudiants avaient passé la soirée de mardi à ratisser les dortoirs de l’université pour en exclure leurs camarades favorables au gouvernement, afin selon eux de mettre fin aux violences.

Des membres de la branche étudiante du parti au pouvoir, la Ligue Awami, avaient affronté précédemment les manifestants. Lundi, au moins 400 personnes avaient été blessées.

Des individus présents sur le campus ont indiqué à l’AFP que tous les membres de la branche des jeunes du parti au pouvoir avaient été sommés de quitter les dortoirs et contraints, en cas de refus, d’en partir par la force.

« Nos protestations se poursuivront, quelle que soit la violence employée à notre encontre », a déclaré à l’AFP Chamon Fariya Islam, étudiante de cette prestigieuse université de Dacca.

Blocage de Facebook

Le gouvernement a ordonné mardi soir à toutes les écoles, universités et tous les séminaires d’étude islamique du pays de fermer leurs portes jusqu’à nouvel ordre, peu après avoir déployé des forces paramilitaires dans cinq grandes villes, dont Dacca et Chittagong.

La police a ensuite perquisitionné le siège du principal parti d’opposition, dans le centre de Dacca, arrêtant sept membres de sa branche étudiante.

Le chef de la police judiciaire, Harun-or-Rashid, a déclaré à la presse que « plus de 100 cocktails Molotov, cinq ou six bouteilles d’essence, environ 500 bâtons et sept armes à feu » avaient été trouvés dans les bureaux du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP).

Des internautes au Bangladesh ont fait état de coupures généralisées de l’accès à Facebook, le réseau social le plus utilisé par les manifestants.

L’organisme de surveillance du réseau Netblocks a indiqué que « plusieurs fournisseurs internet » du pays avaient totalement restreint l’accès à la plateforme dans la foulée des évènements de mardi.

Les étudiants organisent depuis début juillet des manifestations quasi quotidiennes pour demander au gouvernement d’abandonner ce système de quotas qui vise à réserver plus de la moitié des postes de fonctionnaires bien rémunérés et très demandés à certaines catégories de la population.

« Des millions d’étudiants dans le pays n’ont aucun espoir d’obtenir un emploi au sein du gouvernement », assure l’étudiante Chamon Fariya Islam, pour qui « les règles n’aident que les riches et le parti au pouvoir ».

L’organisation non gouvernementale Amnistie internationale et le département d’État américain ont condamné ces violences et exhorté le gouvernement de Mme Hasinan à ne pas réprimer ces manifestations pacifiques.

Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a également appelé mardi le gouvernement à « protéger les manifestants contre toute forme de menace ou de violence ». « Pouvoir manifester pacifiquement est un droit humain fondamental », a-t-il rappelé.