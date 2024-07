(Islamabad) Huit soldats ont été tués lors d’un attentat suicide, suivi de combats contre une base militaire qui ont coûté la vie à dix assaillants, a annoncé mardi l’armée du Pakistan.

Agence France-Presse

Un groupe de dix militants a lancé l’attaque lundi dans la ville de Bannu (nord-ouest), dans la province montagneuse de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l’Afghanistan, et qui est depuis longtemps un foyer de groupes islamistes. L’armée a toutefois indiqué que le groupe n’a pas pu pénétrer dans la zone abritant des installations militaires, du personnel des forces armées et leurs familles.

Lors de l’attaque, un kamikaze a lancé un « véhicule chargé d’explosifs » contre un mur d’enceinte, tuant huit soldats et paramilitaires, a-t-elle ajouté. Les dix militants ont été tués dans la bataille qui a suivi, a précisé l’armée sans donner d’indication sur le nombre de blessés.

Cependant, un haut responsable du gouvernement local a déclaré à l’AFP que 141 personnes avaient été blessées après que cinq combattants portant des gilets bourrés d’explosifs « ont infiltré la zone résidentielle ». Les combats ont duré 26 heures, a déclaré le responsable sous couvert d’anonymat.

La zone a été bouclée après l’attaque revendiquée par le groupe militant Jaish-e-Furasan Muhammad, qui a déclaré dans un communiqué avoir infligé des « dégâts importants ». Elle survient quelques semaines après que le premier ministre Shehbaz Sharif a annoncé le lancement d’une nouvelle campagne visant à éradiquer ces groupes.

PHOTO ASIF HASSAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Des agents de sécurité montent la garde le long de la rue lors d’une procession religieuse de musulmans chiites.

L’armée a déclaré que le groupe « opérait depuis l’Afghanistan et avait utilisé le sol afghan pour orchestrer des actes de terrorisme à l’intérieur du Pakistan dans le passé ». Elle a ajouté dans un communiqué qu’une autre attaque dans la province avait tué dans la nuit de lundi à mardi cinq civils et deux soldats.

Les militants « ont ouvert le feu de manière indiscriminée » sur un centre de santé, tuant deux employées, deux enfants et un gardien avant que deux soldats ne meurent dans la contre-attaque, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Un responsable de la police locale, qui a requis l’anonymat, a déclaré à l’AFP que les militants avaient pris pour cible les soldats stationnés dans le centre et que les civils avaient été pris entre deux feux. Les attaques se sont multipliées au Pakistan depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021.

En 2023, plus de 1500 civils, membres des forces de sécurité et insurgés islamistes ont été tués au Pakistan, des chiffres sans précédent depuis six ans, selon le Centre pour la recherche et les études sur la sécurité, basé à Islamabad.

Islamabad accuse les talibans au pouvoir à Kaboul de ne pas éliminer les militants se réfugiant sur le sol afghan pour préparer des attaques contre le Pakistan. Le gouvernement taliban nie ces accusations, mais les relations entre Islamabad et Kaboul se sont détériorées sur cette question.