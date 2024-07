(Mascate) Quatre Pakistanais ont été tués et une trentaine d’autres blessés dans une fusillade mardi près d’une mosquée chiite de la capitale Mascate, ont indiqué les autorités, fait rare dans ce sultanat de la péninsule arabique réputé pour sa neutralité.

Agence France-Presse

« La police d’Oman s’est rendue sur les lieux d’une fusillade qui s’est produite à proximité d’une mosquée dans le quartier d’Al-Wadi Al-Kabir », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

« Quatre Pakistanais sont tombés en martyrs » et « trente autres sont soignés dans les hôpitaux » omanais, a indiqué pour sa part le ministère pakistanais des Affaires étrangères, qui a fermement condamné l’attaque près de la mosquée Ali Ibn Abi Taleb, premier imam des chiites.

L’ambassadeur du Pakistan à Oman, Imran Ali, a déclaré pour sa part sur le réseau social X s’être rendu au chevet de blessés pakistanais dans les hôpitaux de Mascate et avoir invité ses compatriotes à la prudence.

Dans la matinée, un périmètre de sécurité autour du lieu de la fusillade dans l’est de Mascate empêchait les journalistes de s’en approcher. Une telle attaque armée est rare dans le sultanat, seul pays musulman du monde à majorité ibadite, qui joue régulièrement le rôle de médiateur dans les conflits régionaux et plaide pour l’unité entre les courants musulmans.

Des images vérifiées par l’AFP montrent des personnes fuyant devant une mosquée, dont le minaret est visible, au moment où des coups de feu retentissent. On entend une personne crier « Oh Dieu » et répéter « Oh Hussein », en référence à l’imam que les chiites considèrent comme le successeur légitime du prophète Mahomet.

Les musulmans célèbrent cette semaine l’Achoura, la plus importante fête religieuse pour les chiites, qui n’a pas la même signification suivant les courants religieux. Le sultanat d’Oman compte des communautés sunnites en plus des ibadites, un courant méconnu de l’islam qui prône la tolérance et la collégialité.

« Toutes les mesures de sécurité ont été prises pour gérer la situation, et les autorités continuent de rassembler des preuves » pour établir les circonstances de l’attaque, a indiqué la police dans un communiqué publié sur X.

Alerte de l’ambassade américaine

L’ambassade des États-Unis à Mascate a émis une alerte de sécurité à la suite de la fusillade et annulé tous les rendez-vous concernant les visas mardi.

« Les citoyens américains doivent rester vigilants, suivre les informations locales et tenir compte des instructions des autorités locales », a écrit l’ambassade sur X.

Le sultanat d’Oman, indépendant depuis 1971, n’a pas connu d’attaque armée de ce type ou d’attentat à la bombe dans l’histoire récente du pays, contrairement à plusieurs de ses voisins.

En janvier, un double attentat près d’une mosquée du sud de l’Iran, revendiqué par le groupe État islamique (EI), avait fait 84 morts.

Au Koweït, un attentat contre une mosquée chiite pendant la grande prière du vendredi avait fait 27 morts et 227 blessés en juin 2015. Il avait été revendiqué par l’EI. La même année, l’Arabie saoudite à majorité sunnite avait été le théâtre de deux attentats contre des mosquées de la minorité chiite qui avaient fait 25 morts.

Le sultanat d’Oman occupe une position stratégique étant relié au détroit d’Ormuz dans le Golfe, par lequel transite environ 30 % du pétrole transporté par voie maritime dans le monde.

Le pays a toujours pratiqué une neutralité qui lui a permis de jouer le rôle de médiateur dans les conflits régionaux à l’instar de celui qui oppose les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran, au gouvernement appuyé par une coalition menée par l’Arabie saoudite.

Le sultanat accueille le principal négociateur des houthis, Mohammed Abdelsalam. Avec l’Iran, Oman a toujours entretenu de bons rapports favorisant les contacts discrets entre Téhéran et Washington sur le dossier du nucléaire iranien et les échanges de prisonniers.

Ce pays de quelque quatre millions d’habitants incluant 40 % d’étrangers s’étend sur une superficie de plus de plus de 309 000 km2 dans le sud-est de la péninsule arabique et a des frontières terrestres avec le Yémen, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.