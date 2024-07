IMAGE RAN ZHENG, THE NEW YORK TIMES

Une vidéo publiée l’an dernier sur les réseaux sociaux chinois montrait une centaine d’enfants japonais criant tous en chœur un slogan, prétendument dans la cour d’une école primaire de Shanghai. Les sous-titres chinois se lisaient comme suit : « À nous Shanghai ! Et après, à nous toute la Chine aussi ! »

Un tel message touche un point sensible en Chine, que le Japon a envahie pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu’en réalité, la vidéo avait été tournée dans une école au Japon, et les mots scandés par les enfants n’avaient rien à voir avec la Chine : ils prononçaient à voix haute un serment sportif de franc-jeu avant une compétition sportive scolaire.

La vidéo n’a été retirée qu’après avoir été visionnée plus de 10 millions de fois.

Les contenus xénophobes comme cette vidéo font débat ces jours-ci en Chine. Il y a un peu plus de deux semaines, un Chinois a poignardé une Japonaise et son fils dans l’est de la Chine. Deux semaines plus tôt, quatre professeurs américains invités dans le nord-est de la Chine avaient aussi été poignardés. Certains Chinois se demandent si les propos en ligne incitent à la violence dans la vraie vie.

Censure de l’internet

La Chine a érigé le système de censure de l’internet le plus sophistiqué au monde. L’État fixe des règles strictes sur les propos permis ou pas sur la politique, l’économie, la société et les dirigeants du pays. Les sociétés internet emploient une armée de censeurs. Les Chinois s’autocensurent, sachant qu’ils peuvent être bannis des réseaux sociaux ou, pire, être jetés en prison.

Pourtant, l’internet chinois est truffé de propos haineux sur les Japonais, les Américains, les Juifs, les Noirs et les Chinois qui critiquent le gouvernement. Les faussetés sur le Japon et les États-Unis sont régulièrement parmi les éléments les plus lus et reçoivent une tonne de mentions J’aime.

PHOTO PEDRO PARDO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le président de la Chine, Xi Jinping

Ce qu’on voit en ligne est lié au sentiment nationaliste encouragé en Chine sous le président Xi Jinping, qui exprime une mentalité « la Chine contre le reste du monde ». Quand les tensions avec ses rivaux se sont aggravées, la Chine a adopté la diplomatie du « loup guerrier », un terme décrivant le ton ultranationaliste et souvent belliqueux de la géopolitique chinoise.

La haine et la désinformation en ligne ne sont pas l’apanage de la Chine, tant s’en faut. Mais le gouvernement chinois module l’opinion publique grâce à une machine bien huilée qui encourage ou tolère ces messages s’ils sont dirigés contre certains pays et leur population.

Ceux qui tentent de démentir les faussetés ou de raisonner leurs auteurs sont muselés. Comme le contenu chauvin génère trafic et revenus, les sociétés internet y trouvent leur profit, tout comme les influenceurs et les intellectuels et écrivains les plus en vue de l’ère Xi.

En février 2023, le déraillement d’un train chargé de produits chimiques toxiques en Ohio a été abondamment couvert par les médias d’État chinois. Des influenceurs ont échafaudé une flopée de théories complotistes : le déversement serait comme Tchernobyl, l’accident nucléaire de 1986 ; la majeure partie de l’Ohio serait devenue invivable ; le gouvernement américain et les grands médias étoufferaient l’affaire, comme les Soviétiques à Tchernobyl.

Duan Lian, un consultant en désinformation en ligne qui a 1,7 million d’adeptes sur Weibo (le Google chinois), a publié un article sur le déraillement en Ohio, mettant en garde contre la désinformation et départageant le faux et le vrai. Son article a été relayé un millier de fois, puis, tout à coup, a été supprimé. Le compte de M. Duan a été suspendu pendant trois mois, Weibo invoquant une violation du code de conduite en ligne.

L’espace de liberté d’expression s’est rétréci. Duan Lian, consultant en désinformation en ligne, dans une entrevue au New York Times

Liu Su, un blogueur scientifique de Shanghai, a été censuré pour avoir tenté de rétablir la vérité sur une campagne gouvernementale coordonnée visant le Japon.

En 2023, la Chine a diffusé de la désinformation sur la décision du gouvernement japonais de rejeter dans l’océan de l’eau radioactive traitée provenant de la centrale nucléaire en ruine de Fukushima Daiichi. Ce qu’on appelle en Chine les « eaux usées contaminées par le nucléaire » a suscité peur et indignation.

Dénonciation et mise au ban

M. Liu a écrit plusieurs articles contestant la version chinoise. Il a été dénoncé à l’autorité de régulation de l’internet à Shanghai. M. Liu a supprimé l’article, s’est excusé et a promis de ne plus commenter l’actualité. Puis, son compte WeChat a été suspendu durant six mois.

M. Liu, comme bien d’autres intellectuels chinois, s’est inquiété du discours xénophobe en ligne. Dans un autre article sur WeChat cette année, il a critiqué la tendance à faire l’éloge de la médecine traditionnelle chinoise tout en dépréciant la médecine occidentale. Il a encore été dénoncé.

Si la charpente d’une société est engloutie par la marée du nationalisme, le sort du pays dans l’avenir est prévisible. Liu Su, blogueur scientifique de Shanghai, dans un article sur WeChat

Au ministère chinois des Affaires étrangères, on décrit les récentes attaques au couteau contre des étrangers comme des crimes isolés. Les autorités locales ont diffusé peu d’informations. Mais en ligne, les attaques et leurs auteurs ont souvent été applaudis.

Le 28 juin, les Chinois ont appris qu’une femme de 52 ans, Hu Youping, qui avait tenté d’empêcher l’attaque contre la mère et le fils japonais dans l’est de la Chine, était morte des suites de ses blessures. Bien des gens l’ont pleurée sur les réseaux sociaux. On s’est demandé s’il y avait un lien entre ce crime, qui visait des Japonais, et le discours hypernationaliste qui domine l’internet chinois.

Un avertissement qui durera ?

Fait rare, les plus grandes plateformes internet chinoises ont prévenu récemment qu’elles réprimeront sévèrement les propos haineux visant les Japonais ou incitant à un nationalisme extrême.

PHOTO PETER PARKS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Manifestation antijaponaise à Shenzhen, en Chine, en 2012

Cela durera-t-il ? Est-il possible de dépolluer un écosystème qui propage la haine ? Et qu’arrivera-t-il quand l’État chinois trouvera commode d’utiliser à nouveau le Japon et les États-Unis comme boucs émissaires ?

L’avertissement diffusé par les plateformes a lui-même fait l’objet de nombreux commentaires désobligeants.

« Dans ce grand drame qui se joue tous les jours, certains sont metteurs en scène, d’autres acteurs, certains mettent le décor, tandis que d’autres regardent », a écrit Peng Yuanwen, un ancien journaliste. Il a qualifié l’agresseur de l’attaque au couteau du mois dernier de victime d’un lavage de cerveau nationaliste. « Il s’est trop immergé dans la pièce et ne sait plus s’en extraire », a déclaré M. Peng.

