Cette photo prise le 9 juillet 2024 et publiée le 10 juillet par le ministère japonais de la Défense montre le porte-avions de la marine chinoise Shandong dans l'océan Pacifique.

(Taipei) Taïwan a indiqué mercredi avoir détecté autour de l’île 37 avions militaires chinois qui se dirigeaient vers le « Pacifique occidental » pour rejoindre un porte-avions chinois dans le cadre d’exercices militaires.

Agence France-Presse

Le ministère de la Défense de l’île a indiqué dans un communiqué vers 9 h 30 locales (21 h 30 heure de l’Est) mercredi avoir détecté depuis 5 h 20 le même jour « 37 appareils chinois » autour de Taïwan, dont des avions de chasse, des bombardiers et des drones.

Sur les 37 appareils militaires, 36 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, qui coupe en deux ce détroit de 180 kilomètres de large entre l’île et la Chine continentale.

Ces avions se dirigeaient « vers le Pacifique occidental en empruntant nos espaces aériens sud et sud-est » pour rejoindre « le porte-avions Shandong dans le cadre d’un entraînement maritime et aérien », selon la même source.

Le ministre de la Défense Wellington Koo a affirmé à la presse que le porte-avions « n’est pas passé par le canal de Bashi », une voie navigable située au large de la pointe sud de Taïwan par laquelle les navires chinois transitent habituellement en direction de l’océan Pacifique.

« Il est allé plus au sud, dans le canal de Balintang, en direction du Pacifique occidental », a-t-il ajouté, en référence à cette voie maritime située au nord de l’île de Babuyan, aux Philippines, à environ 250 kilomètres au sud de Bashi.

Solide partenariat

La Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire et a déclaré qu’elle ne renoncerait jamais à l’usage de la force pour prendre le contrôle de l’île démocratique.

Le ministère de la Défense a ajouté que les forces armées de l’île avaient surveillé la situation et déployé des « avions, des navires ainsi que des systèmes de missiles côtiers ».

Cette incursion chinoise dans les environs de Taïwan intervient au lendemain d’une déclaration de l’état-major interarmées du Japon indiquant que quatre navires de la marine chinoise, dont le porte-avions Sandong, naviguaient en mer à 520 kilomètres au sud-est de l’île de Miyako.

Le porte-avions Shandong a été « observé en train de faire atterrir et décoller des avions de combat et des hélicoptères à son bord », a-t-il indiqué dans un communiqué mardi. Pékin a intensifié la pression sur Taipei ces dernières années et a organisé des exercices militaires autour de l’île en mai, après l’investiture de Lai Ching-te, que Pékin considère comme un « dangereux séparatiste ».

Mercredi, M. Lai a rencontré Raymond Greene, le nouveau directeur de l’Institut américain à Taïwan (ambassade de facto de Washington à Taipei), et a souligné leur « solide partenariat […] au milieu des provocations répétées de la Chine et de ses tentatives de changer le statu quo dans le détroit de Taïwan ».

Si Washington reconnaît Pékin au détriment de Taipei comme pouvoir légitime depuis 1979, les États-Unis restent l’allié le plus puissant de l’île et son principal fournisseur d’armes.

M. Greene a déclaré mercredi que Washington continuerait à « soutenir fermement la capacité de Taïwan à se défendre ».

« Nous avons un intérêt commun et à long terme à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan. C’est vital pour la prospérité de la région indo-pacifique, ainsi que pour la sécurité mondiale », a-t-il déclaré lors de sa rencontre avec M. Lai.