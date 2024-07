(San José) La vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo, a annoncé mercredi la libération de 1500 prisonniers, mais les 128 opposants qui, selon la Cour interaméricaine des droits de l’homme, sont « arbitrairement » détenus dans le pays d’Amérique centrale n’en font pas partie.

Agence France-Presse

Mme Murillo, épouse du président Daniel Ortega, a indiqué dans sa conférence de presse quotidienne avec les médias nicaraguayens progouvernementaux que ces détenus bénéficieront des « avantages légaux de la coexistence familiale », afin de « rentrer chez eux » après avoir commis des « erreurs ».

Elle a toutefois précisé qu’il s’agissait de personnes « humbles » et non de « hors-la-loi », en référence aux opposants emprisonnés.

Mme Murillo n’a pas évoqué la demande formulée mardi par la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH), qui a demandé au Nicaragua, dans une résolution, la « libération immédiate » de 25 opposants emprisonnés par le gouvernement Ortega.

La CIDH, dont le siège est à San José, a affirmé que ces opposants « sont privés de leur liberté dans un contexte de criminalisation des personnes qui critiquent le gouvernement actuel du Nicaragua ou s’y opposent ».

Des opposants en exil au Costa Rica ont déclaré à l’AFP que ce type de libérations massives n’incluait généralement pas les opposants détenus.

« Le gouvernement nicaraguayen a ouvertement ignoré les dispositions de la Cour-IDH », a affirmé le groupe de réflexion des ex-détenus politiques, estimant que les chiffres des personnes libérées « sont gonflés », car s’ils étaient réels, « les prisons du Nicaragua seraient vides, et elles sont pleines ».

Mme Murillo a indiqué que les 1500 prisonniers seront libérés à l’occasion du 45e anniversaire du triomphe de la révolution sandiniste, le 19 juillet.

En juin, la CIDH a estimé dans un rapport sur le Nicaragua qu’au moins 128 opposants étaient emprisonnés « arbitrairement » dans le contexte d’une « crise des droits de l’homme » dans ce pays d’Amérique centrale.

M. Ortega, chef du Front sandiniste de libération nationale (FSLN), a déchu plus de 300 opposants et critiques de leur nationalité et les a envoyés en exil, les accusant d’être des « traîtres à la patrie » pour avoir participé ou soutenu les manifestations de 2018 contre son gouvernement.

Elles avaient été réprimées dans le sang, faisant 355 morts et des centaines de personnes ont été emprisonnées.

La CIDH, en plus de demander la libération de ces prisonniers, a demandé au Nicaragua de « dire ce que sont devenus et où sont détenus Freddy Antonio Quezada et Carlos Alberto Bojorge », tous deux considérés comme « disparus ».