(Séoul) La puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo Jong, a critiqué Séoul lundi pour ses tirs de sommation près de la zone démilitarisée, déclarant que le Sud devait être « suicidaire » et mettant en garde contre un « terrible désastre ».

Agence France-Presse

Depuis fin mai, Pyongyang a envoyé plus d’un millier de ballons transportant des déchets vers le Sud, présentés comme des représailles à des envois par des militants sud-coréens de ballons transportant de la propagande.

En réaction, Séoul a suspendu le mois dernier un accord militaire visant à réduire les tensions et a repris les exercices à balles réelles sur les îles frontalières situées près de la zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule coréenne.

L’influente sœur du dirigeant nord-coréen, qui se fait régulièrement la porte-parole du régime, a déclaré que la reprise par l’armée sud-coréenne d’exercices de tir à balles réelles sur ces îles représentait « un jeu de guerre non déguisé et une provocation inexcusable et explicite qui aggrave la situation », dans un communiqué publié par KCNA, l’agence de presse officielle.

Ces tirs de sommation relèvent de « l’hystérie suicidaire pour laquelle ils devront subir un terrible désastre », a-t-elle ajouté.

Selon elle, il était « clair pour tout le monde que les exercices de tir à balles réelles de l’armée sud-coréenne s’approchaient de la frontière de la République populaire démocratique de Corée », désignant le pays par son nom officiel.

S’ils continuent, « nos forces armées rempliront immédiatement leur mission », a en outre averti Kim Yo Jong, sans donner plus de détails.

Elle a accusé le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui connaît une baisse de sa cote de popularité, d’être responsable de cette situation, estimant que c’est pour lui une manière d’essayer de détourner l’attention.

M. Yoon, entré en fonction en 2022, a récemment fait l’objet d’une pétition appelant à sa destitution.

« Le monde devrait prêter attention au fait que le nombre de personnes ayant signé la pétition […] a dépassé le million », a déclaré Kim Yo Jong.

Séoul a estimé lundi « très regrettable que la Corée du Nord s’immisce dans nos affaires intérieures, y compris en critiquant notre chef d’État ».

« Nous tenons à préciser une fois de plus que les tentatives de la Corée du Nord pour diviser l’opinion publique dans notre société ne fonctionneront jamais », a ajouté le gouvernement.

Lundi, la pétition avait recueilli environ 1,3 million de signatures, soit bien plus que les 50 000 nécessaires pour déclencher son examen par le Parlement. Il est peu probable qu’elle ait des conséquences.

L’armée sud-coréenne avait annoncé avoir procédé le 21 juin à des tirs de sommation, au lendemain d’un bref passage de la ligne de démarcation par des soldats nord-coréens, marquant la troisième incursion depuis le début du mois.

Les relations entre le Nord et le Sud traversent actuellement une période parmi les plus tendues depuis des années. Les deux pays restent techniquement en guerre, le conflit qui les a opposés de 1950 à 1953 s’étant terminé par un armistice et non un traité de paix.

Kim Yo Jong a également critiqué les derniers exercices militaires conjoints organisés fin juin entre la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis.

« Les tambours de la guerre ont clairement montré que les manœuvres irréfléchies des États-Unis et d’autres forces hostiles en vue d’une hégémonie militaire dans la région ont franchi la ligne rouge », a-t-elle déclaré.