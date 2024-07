Inde Plus de 100 morts dans une bousculade lors d’un rassemblement religieux

(New Delhi) Au moins 116 personnes sont mortes mardi dans une bousculade lors d’un rassemblement religieux hindou dans le nord de l’Inde, le pire bilan en plus de 10 ans dans un pays où des mouvements de foule tuent régulièrement des centaines de fidèles et pèlerins.