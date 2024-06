Inde Plus de 100 personnes sont mortes de la chaleur dans les derniers mois

(New Delhi) Une vague de chaleur qui a duré plusieurs mois dans de vastes régions de l’Inde a tué plus de 100 personnes et donné lieu à plus de 40 000 cas suspectés de coup de chaleur au cours des trois derniers mois et demi, selon les données du ministère indien de la Santé.