Le président russe Vladimir Poutine et son homologue vietnamien To Lam.

(Hanoï) Vladimir Poutine, en visite à Hanoï, s’est engagé jeudi à développer les relations entre la Russie et le Vietnam, auquel Moscou vend des armes depuis des décennies, dans un effort de contourner l’isolement provoqué par la guerre en Ukraine.

Alexis HONTANG, TRAN Thi Minh Ha Agence France-Presse

« La Russie attache beaucoup d’importance au renforcement des relations avec le Vietnam », a déclaré le président russe, à l’issue d’une réunion bilatérale avec son homologue vietnamien, To Lam.

« Nous avons fait part de l’intérêt mutuel pour la création d’une architecture de sécurité fiable et adéquate en Asie-Pacifique qui se baserait sur les principes du non-recours à la force, du règlement pacifique des différends et où il n’y aura pas de place pour des blocs politico-militaires clos », a-t-il insisté.

Hanoï et Moscou ont signé une dizaine de partenariats, dans la justice, l’énergie, l’éducation et le nucléaire civil.

Le Vietnam espère aussi « pousser la coopération en matière de défense et de sécurité », a indiqué To Lam.

Les relations entre la Russie et le Vietnam puisent leur force des guerres impliquant le Parti communiste vietnamien (PCV), qui a bénéficié du soutien militaire de son « grand-frère » soviétique pour terrasser le sud capitaliste et unir le pays en 1975.

Moscou demeure, de loin, le principal fournisseur d’armes du Vietnam, mais les volumes ont chuté ces dernières années, en dépit des tensions croissantes en mer de Chine méridionale où Hanoï s’inquiète des visées expansionnistes de Pékin.

Vladimir Poutine est arrivé au Vietnam dans la nuit de mercredi à jeudi, après une visite exceptionnelle à Pyongyang, où Kim Jong-un le considère comme le « meilleur ami » de la Corée du Nord.

Soutien

Les deux pays, sous le coup de sanctions occidentales, ont conclu un « partenariat stratégique global », qui prévoit une assistance mutuelle « en cas d’agression », et un éventuel renforcement de la « coopération militaro-technique », selon M. Poutine.

Les États-Unis et ses alliés craignent que ce rapprochement accéléré ne débouche sur de nouvelles livraisons de munitions et de missiles nord-coréens à la Russie, pour sa guerre en Ukraine.

Le Japon s’est dit jeudi « gravement préoccupé » par ce pacte, et l’Union européenne a approuvé un nouveau paquet de sanctions contre Moscou.

Après les scènes de marée populaire en Corée du Nord, Vladimir Poutine a reçu un accueil plus formel au palais présidentiel de Hanoï, l’ancienne résidence des gouverneurs de l’Indochine française, avec coups de canon et militaires au garde-à-vous.

Des drapeaux russes ornent les rues du centre historique de la capitale, où un important dispositif de sécurité maintient l’ordre et tente de réguler la circulation habituellement échevelée.

Vladimir Poutine doit rencontrer plus tard dans la journée le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, considéré comme la personnalité la plus influente du régime. Le dirigeant de 80 ans a passé une partie de ses études en URSS, dans les années 1980.

Le parcours de M. Poutine prévoit un dépôt de gerbes au mausolée du père de l’indépendance Hô Chi Minh, et un banquet dans l’opéra de style architectural colonial. Son départ est prévu dans la soirée.

« Test »

En accueillant Vladimir Poutine, visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), Hanoï s’expose au mécontentement de ses partenaires occidentaux, les États-Unis en tête, qui considèrent le Vietnam, 100 millions d’habitants, comme stratégique pour la production manufacturière ou de semi-conducteurs.

L’an dernier, les présidents chinois Xi Jinping et américain Joe Biden se sont tous les deux rendus à Hanoï, qui essaye de maintenir une distance égale entre les deux superpuissances rivales, selon les préceptes souples de sa « diplomatie du bambou » qui allie prudence et pragmatisme.

Cette politique pourrait être de plus en plus difficile à tenir, a prévenu une experte. La visite de Poutine représente « un test pour voir à quel point la diplomatie multidirectionnelle de Hanoï peut aller loin, et si elle est toujours acceptée par les autres puissances majeures », a expliqué à l’AFP Huong Le Thu, directrice adjointe du programme Asie du International Crisis Group.

Vladimir Poutine a remercié Hanoï pour son approche « équilibrée » sur l’Ukraine, dans une tribune publiée mercredi par le journal du PCV.