PHOTO SERGEY PONOMAREV, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Moscou) Un tribunal de Moscou a placé mardi en détention provisoire un journaliste travaillant pour SOTAvision, l’un des derniers médias d’opposition de Russie, en pleine répression de toute voix critique.

Agence France-Presse

Dans un communiqué sur Telegram, le tribunal Basmanny a indiqué qu’Artiom Kriger serait en détention au moins jusqu’au 18 août.

Selon cette source, il est accusé de « participation » à une organisation extrémiste, un crime passible de six ans de prison.

D’après SOTAvision, Artiom Kriger est soupçonné d’avoir travaillé pour le Fonds de lutte contre la corruption, l’organisation classée « extrémiste » de l’ancien l’opposant numéro un à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, mort en prison en février.

Son média dément une telle collaboration.

Ces derniers mois au moins trois autres journalistes russes, dont une photographe de SOTAvision, Antonina Kravtsova, ont été visés par accusations similaires et placés en détention provisoire.

Un porte-parole du tribunal a affirmé à l’agence TASS qu’Artiom Kriger était, lui, également soupçonné d’une dizaine d’autres chefs d’accusation, dont « appels au terrorisme » et à « l’extrémisme », « diffusion de fausses informations » sur l’armée russe, « fraude à grande échelle » ou encore « réhabilitation du nazisme ».

S’il est inculpé pour ces crimes, très graves, il encourt une très longue peine d’emprisonnement.

« Je n’ai que 23 ans. Mais je vous redis que très bientôt on se retrouvera tous en liberté et on se prendra dans les bras », a-t-il néanmoins déclaré mardi à l’audience, selon une vidéo diffusée par SOTAvision.

« Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je ne vais pas désespérer. L’homme est un animal qui, si on peut dire, est capable s’adapter à tout », a-t-il poursuivi, les bras croisés, d’une voix assurée.

Le journaliste est le neveu d’un opposant au conflit en Ukraine et critique de Vladimir Poutine, Mikhaïl Kriger, condamné en 2023 à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » et « incitation publique à l’extrémisme » dans des messages sur l’internet.

Les autorités russes ont multiplié ces derniers mois leur pression sur les médias indépendants et étrangers en Russie, dans un contexte de répression tous azimuts des voix dissidentes depuis l’attaque à grande échelle contre l’Ukraine.

Artiom Kriger a rejoint SOTAvision en mai 2020, alors qu’il était étudiant, selon ce média, qui précise qu’il a été condamné à huit jours de prison en septembre 2022 après avoir interpellé lors d’une manifestation contre la mobilisation militaire décrétée par Vladimir Poutine.

SOTAvision est l’un des derniers médias documentant depuis la Russie les répressions politiques. Il est classé « Agent de l’étranger » par les autorités.

En mai, la Russie a déclaré « indésirable » et interdit de facto un autre média au nom proche, SOTA, issu d’une division au sein de SOTAvision et qui couvre également les répressions politiques.

Mardi, SOTA, qui continue de publier des contenus, a publié une vidéo présumée de l’arrestation d’Artiom Kriger le montrant chez lui, en sous-vêtement, être violemment plaqué au sol par un homme cagoulé.