(Pékin) Près d’une vingtaine de personnes étaient portées disparues mardi en Chine où des conditions climatiques extrêmes occasionnent de fortes pluies et des inondations dans le sud et des températures caniculaires au nord.

Agence France-Presse

Selon l’agence officielle Chine nouvelle, quatre personnes ont disparu après une inondation soudaine à Changji, dans la région du Xinjiang, où les pluies torrentielles ont provoqué des glissements de terrain et coupé des routes.

PHOTO JADE GAO, AGENCE FRANCE-PRESSE Un étang à son niveau le plus bas dans le Xinjiang.

À l’autre bout du pays, dans la province du Guangdong, 15 personnes étaient portées disparues à Meizhou après des glissements de terrain la veille qui ont fait cinq morts, selon la télévision d’État CCTV.

Les images de la chaîne ont montré des voitures retournées et des bâtiments endommagés près de Meizhou, où des habitants chaussés de bottes en caoutchouc tentaient de récupérer leurs affaires dans de l’eau boueuse remplie de débris.

Sur d’autres images, on voyait des portions d’autoroute emportées par les glissements de terrain, tandis que des secouristes portant des gilets orange naviguaient sur des canots pneumatiques pour rejoindre les villageois pris au piège.

Le président Xi Jinping a appelé les secouristes à « faire tout leur possible pour répondre aux situations d’urgence et à faire du bon travail en matière de secours et de sauvetage relatifs aux inondations et à la sécheresse », a rapporté mardi Chine nouvelle.

Dans la province voisine du Fujian, en face de Taïwan, plus de 500 000 habitants ont été affectés par « des pluies continuelles et des inondations », selon les médias d’État. Des inondations ont aussi touché les provinces du Guangxi et du Hunan.

Le nord du pays souffrait quant à lui de températures parmi les plus élevées depuis le début de l’année.

Dans la capitale Pékin et les zones voisines de Tianjin et du Hebei, la température devrait atteindre 39 °C degrés mardi, selon les services météorologiques.

Les autorités ont lancé des mesures de prévention contre la sécheresse et le risque de catastrophes naturelles dans sept provinces du nord, de l’est et du centre de la Chine.

La Chine souffre localement cette année de conditions météorologiques extrêmes, un phénomène de plus en plus courant avec le changement climatique, selon des scientifiques. Les émissions de gaz à effet de serre sont l’un des principaux facteurs du changement climatique, et la Chine en est le premier émetteur.