(Hanoï) Des inondations et des glissements de terrain ont tué trois personnes dans le nord du Vietnam, ont annoncé lundi les médias d’État, après plusieurs jours de fortes pluies qui ont également contraint à évacuer environ 400 touristes dans la zone inondée.

Agence France-Presse

Sur les images diffusées par les médias d’État, on voit des torrents d’eau s’écoulant sur les routes montagneuses de la province de Ha Giang, un lieu prisé des motards, ainsi que des véhicules renversés et abandonnés, et des habitants réfugiés sur les toits de leurs maisons.

Selon la chaîne publique Voice of Vietnam, trois personnes sont décédées après avoir été emportées par les eaux ou ensevelies par des glissements de terrain.

Le nord du Vietnam subit de fortes pluies ininterrompues depuis samedi, et des milliers de maisons ont été partiellement submergées et de nombreuses routes endommagées, précisent les médias d’État.

La crue de la rivière Lo a provoqué « des inondations et des glissements de terrain », indique un communiqué publié sur le site internet des autorités provinciales, et l’accès à trois communes limitrophes de la Chine a été coupé en raison de ces éboulements.

Le week-end dernier, des inondations ont également été signalées dans la ville portuaire de Hai Phong (nord), et dans la province de Quang Ninh, où se trouve la baie d’Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’Humanité.

Le Vietnam connaît fréquemment des conditions météorologiques difficiles pendant la saison des pluies, qui s’étend de juin à novembre.

L’année dernière, les catastrophes naturelles telles que des inondations et des glissements de terrain ont fait 169 morts ou disparus dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Selon les scientifiques, les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus intenses et fréquents à l’échelle mondiale en raison du changement climatique.