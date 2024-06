(Kuala Lumpur) Les forces de sécurité de la Malaisie ont détruit près de 140 habitations d’une communauté autochtone vivant sur le littoral de l’État de Sabah dans l’île de Bornéo, dans le cadre d’une opération de « répression de la criminalité », a affirmé vendredi le gouvernement local.

Agence France-Presse

Le ministère du Tourisme, de la Culture et de l’Environnement du Sabah a annoncé dans un communiqué que « 138 habitations non autorisées » avaient été démolies entre mardi et jeudi. Il a justifié l’opération par des problèmes de sécurité et d’activités criminelles transfrontalières, affirmant : « La souveraineté des lois de la nation doit être maintenue ».

Dans cette région vivent principalement des Bajau Laut, une communauté de nomades apatrides installés le long des côtes, dans des maisons bâties sur pilotis et des huttes.

Des militants de la défense des droits humains ont condamné les mesures prises à l’encontre des Bajau Laut.

« Cette situation crée-t-elle un environnement plus sûr ? Combien d’argent de la nation a-t-il été volé par les Bajau Laut pour justifier qu’ils soient traités comme des animaux ? », s’est interrogé jeudi sur Facebook Mukmin Nantang, fondateur du groupe Borneo Komrad.

Pour l’ONG locale de défense des droits humains Pusat KOMAS, les Bajau Laut « font l’objet d’une discrimination systémique ». « Leur déplacement forcé soulève de sérieuses questions quant au traitement équitable des minorités ethniques en Malaisie », a-t-elle estimé jeudi.

Des vidéos diffusées sur l’internet, dont l’AFP n’a pas pu vérifier l’authenticité, montrent une hutte en feu et des maisons sur pilotis détruites.

Début mai, les Bajau Laut ont été sommés de quitter les lieux au motif qu’ils avaient construit des maisons non autorisées dans le parc marin protégé de Tun Sakaran, selon le ministère.

La démolition des maisons visait aussi à protéger le parc contre la pêche illégale, l’agriculture et l’édification de structures sans autorisation, a affirmé la même source.

Les Bajau Laut construisent généralement leurs maisons sur pilotis au-dessus de récifs coralliens dans ce parc à la riche biodiversité marine, où se pratique la plongée sous-marine avec tuba.

L’État de Sabah, le deuxième plus vaste des 13 États de Malaisie, partage une frontière terrestre avec l’Indonésie et des frontières maritimes avec Brunei et les Philippines.