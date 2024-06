La décision de justice à Hong Kong interdit l’interprétation et la diffusion de la chanson et dresse une liste de 32 vidéos YouTube qui, selon le gouvernement, posent problème.

(Washington) Des élus américains ont appelé mercredi la plateforme en ligne YouTube à rétablir l’accès à un chant prodémocratie de Hong Kong, estimant que le blocage de la vidéo renforçait l’autoritarisme et allait au-delà d’une décision de justice locale.

Agence France-Presse

YouTube a indiqué le mois dernier qu’il appliquerait une ordonnance du tribunal de Hong Kong lui ordonnant de restreindre l’accès aux vidéos d’un chant de protestation politique, dans un contexte d’inquiétude croissante pour la liberté d’expression dans la ville.

Ce chant, « Glory to Hong Kong », est un hymne composé lors des manifestations prodémocratie de 2019.

La décision de justice interdit l’interprétation et la diffusion de la chanson et dresse une liste de 32 vidéos YouTube qui, selon le gouvernement, posent problème.

Dans une lettre adressée aux PDG de YouTube et de sa maison mère Google, le représentant républicain Chris Smith et le sénateur démocrate Jeff Merkley estiment que « les mesures prises par votre entreprise vont au-delà de ce qui est exigé par l’injonction du tribunal et qu’elles auront des répercussions considérables sur la libre circulation de l’information et sur la liberté d’expression à Hong Kong ».

« Nous ne voudrions pas que les actions de votre entreprise confortent le gouvernement de Hong Kong dans ses tendances autoritaires de plus en plus marquées », ajoutent-ils.

En réponse, un porte-parole de YouTube a déclaré que la plateforme était « en profond désaccord » avec l’ordonnance du tribunal mais qu’elle devait se conformer aux décisions de justice et « continuait d’étudier les possibilités d’appel ».

Les 32 vidéos restent accessibles aux utilisateurs en dehors de Hong Kong.