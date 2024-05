(New Delhi) Les services météorologiques indiens ont annoncé que la température record enregistrée mercredi dans la capitale New Delhi pourrait être due à un défaut dans l’instrument de mesure.

Agence France-Presse

La station météo de Mungeshpur, située dans la banlieue de New Delhi, a « signalé une température de 52,9 degrés Celsius, une anomalie par rapport à d’autres stations », a relevé le Département météorologique indien dans un communiqué.

« Ceci pourrait être dû à une erreur au niveau du capteur ou à un facteur local », a-t-il poursuivi, soulignant qu’il examinait « les données et les capteurs ».

Cet organisme a expliqué qu’il gérait cinq sites majeurs de surveillance météorologique et 15 stations météorologiques automatiques, dont celle de Mungeshpur, effectuant des relevés de températures et de précipitations dans toute la capitale, qui compte plus de 30 millions d’habitants.

Hormis celui de Mungeshpur, ces sites ont enregistré mercredi une température maximale à New Delhi qui « variait entre 45,2 °C et 49,1 °C », a signalé le Département météorologique.

Mardi, deux stations de la ville, celles de Mungeshpur et de Narela, ont fait état d’une température de 49,9 degrés Celsius.

On ignorait si ce chiffre était également remis en question.

En 2022, la température à New Delhi a atteint un pic de 49,2 °C.

PHOTO MONEY SHARMA, AGENCE FRANCE-PRESSE Les autorités de la ville de quelque 30 millions d’habitants ont émis une alerte sanitaire rouge pour la journée de mercredi, où des températures similaires à la veille ont été atteintes.

En 2016, le thermomètre a affiché 51 °C à Phalodi, en bordure du désert du Thar au Rajasthan, la température confirmée la plus élevée enregistrée en Inde.

« La température dans les zones urbaines varie d’un endroit à l’autre », ont insisté mercredi les services météorologiques, disant que ces variations pourraient être dues à des facteurs tels que la proximité de plans d’eau, de parcs ou d’une grande densité de logements.

PHOTO ARUN SANKAR, AGENCE FRANCE-PRESSE Un homme prend une douche sous l’eau qui s’écoule d’un tuyau le long des plaines de la Yamuna.

Les températures caniculaires sont courantes en Inde pendant l’été, mais, selon les chercheurs, le changement climatique entraîne des vagues de chaleur plus longues, plus fréquentes et plus intenses.