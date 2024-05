Bangladesh et Inde Au moins 16 morts au passage du puissant cyclone Remal

(Patuakhali) Des vents violents et de fortes vagues continuent de déferler lundi sur les côtes de l’Inde et du Bangladesh, où au moins 16 personnes sont mortes, des milliers de foyers ont été détruits et des villes inondées au passage du puissant cyclone Remal.