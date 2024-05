(Katmandou) Plus de 600 alpinistes étrangers et népalais ont déjà atteint le sommet de l’Everest depuis avril, quand commence la saison d’ascension qui dure jusqu’au début juin.

Agence France-Presse

Au printemps, quand les températures sont clémentes et les vents généralement plus faibles, des centaines d’alpinistes affluent au Népal, abritant huit des 14 plus hauts sommets du monde.

Des sherpas ultra expérimentés sont les premiers, chaque année, à atteindre le sommet de l’Everest, en ouvrant un circuit sûr.

L’industrie de l’alpinisme népalaise, pesant aujourd’hui plusieurs millions de dollars, repose sur l’expérience des sherpas, ces montagnards népalais servant de guides. Ils paient un lourd tribut pour accompagner les grimpeurs étrangers chaque année. Un tiers des morts dans l’Everest sont des guides népalais.

Le Népal a délivré cette année plus de 900 permis d’ascension de ses montagnes - dont 419 pour l’Everest-à des alpinistes étrangers qui, pour la plupart, grimpent accompagnés d’un guide népalais.

« Il y a toujours eu du monde (les jours où il est possible d'atteindre le sommet de l'Everest). Mais aujourd'hui, nous avons des téléphones cellulaires et la technologie dans nos mains, de sorte que les gens peuvent voir cela sur les médias sociaux et dire qu'il y a des embouteillages », souligne Phunjo Sherpa, une alpiniste.

En 2023, plus de 600 alpinistes ont atteint le sommet de l’Everest, année qui fut marquée par un funeste record de 18 morts.

Au moins sept alpinistes sont morts cette année.

Deux alpinistes kényan et népalais ont notamment péri près du sommet de l’Everest, a annoncé jeudi le département du Tourisme népalais la semaine dernière.

Le contact avec le Kényan Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, et son guide népalais Nawang Sherpa, 44 ans, a été perdu mercredi matin dans l’Everest culminant à 8849 mètres.

Un autre alpiniste népalais, Binod Babu Bastakoti, 37 ans, est mort mercredi à environ 8200 mètres, a ajouté le département du Tourisme dans un communiqué.

Lundi, l’alpiniste roumain, Gabriel Viorel Tabara, a été retrouvé mort dans sa tente sur le Lhotse, quatrième plus haute montagne du monde.